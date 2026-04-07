A. K. (29) iz Prijedora, koji je bio teško povređen 29. marta u saobraćajnoj nesreći u Laktašima, preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru u Banjaluci.

Kako je potvrđeno Nezavisnim novinama, pacijent je preminuo uprkos svim naporima lekara da mu spasu život.

Devojka K. K. (18), koja je povređena u ovom udesu, i dalje je priključena na aparat za mehaničku ventilaciju i sve dalje prognoze su neizvesne.

Oni su povređeni kada je automobil sleteo sa puta u Laktašima 29. marta. Za volanom je bio A. K. koji je preminuo, dok je K. K. iz Laktaša bila suvozač.

Kako je saopšteno iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, nesreća se desila oko 4.30, a uviđaj na licu mesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.

Nezavisne

