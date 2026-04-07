Rusija nije mogla da podrži nacrt rezolucije Saveta bezbednosti UN o Ormuskom moreuzu, jer bi takav tekst stvorio opasan presedan za međunarodno pravo, izjavio je Vasilij Nebenzja, stalni predstavnik Rusije pri UN, komentarišući ruski veto na dokument.

"Ruska Federacija nije mogla da podrži tekst koji bi stvorio opasan presedan za međunarodno pravo, međunarodno pomorsko pravo, bilo kakve mirovne napore i autoritet Saveta bezbednosti UN", rekao je on tokom sastanka Saveta bezbednosti UN o situaciji na Bliskom istoku.

Rusija i Kina su snažno pozivale arapske zemlje da se uzdrže od promovisanja nacrta rezolucije SB UN o Ormuskom moreuzu, objasnio je on.

Rusija i Kina su stavile veto na nacrt rezolucije o Ormuskom moreuzu kojom se praktično daju odrešene ruke svakome ko je spreman da upotrebi silu, umesto da se insistira na brzom uspostavljanju mira na Bliskom istoku.

Moskva je, međutim, zajedno sa Pekingom predložila alternativni nacrt rezolucije o tekućoj situaciji na Bliskom istoku.

"Osuđujemo agresiju Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. Poštujemo suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja u regionu", rekao je Nebenzja.

Rusija smatra svaki napad na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Irana neprihvatljivim, naglasio je on uoči isteka Trampovog ultimatuma.

Pored toga, diplomata je istakao da je Rusija posvećena brzom uspostavljanju mira na Bliskom istoku, prenosi Sputnjik.

"Rusija je uložila i nastavlja da ulaže napore, uključujući i na najvišem nivou, da okonča (sukob). Težimo brzom uspostavljanju mira u Persijskom zalivu i na Bliskom istoku", poručio je Nebenzja.

Tokom sednice SB UN Nebenzja se obratio svom američkom kolegi na engleskom jeziku i izjavio da neće čuti izvinjenje od Rusije zbog ulaganja veta na nacrt rezolucije o Ormuskom moreuzu.

"Ambasadore, nećete čuti nikakva izvinjenja od nas", rekao je Nebenzja na engleskom jeziku, obraćajući se stalnom predstavniku SAD Majku Volcu.

Pored toga, diplomata je podsetio da je Vašington već dva puta izdao diplomatiju svojim udarima na Iran u junu 2025. i u februaru ove godine, kada je pokrenuo masovne udare na Iran usred pregovaračkog procesa.

Rusija poziva svoje arapske i iranske prijatelje da reše pitanje kretanja brodova u regionu i spremna je da olakša takve kontakte, poručio je Nebenzja.

Predstavnik Kine ukazao da je Vašington prekršio Povelju UN

Sjedinjene Američke Države i Izrael prekršili su principe Povelje UN, započevši rat protiv Irana, izjavio je stalni predstavnik Kine pri UN Fu Cong.

"SAD i Izrael su, bez odobrenja Saveta bezbednosti UN i u trenutku kada su pregovori bili u toku, započeli napade na Iran, čime su očigledno prekršili ciljeve i principe Povelje UN, kao i osnovne norme međunarodnih odnosa", rekao je kineski diplomata na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj situaciji oko Irana.

Istovremeno, suverenitet, bezbednost i teritorijalni integritet država Persijskog zaliva moraju se u potpunosti poštovati, dodao je Fu Cong.