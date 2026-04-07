Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz zgrade Predsedništva, nakon današnjih konsultacija sa predstavnicima stranaka.

On je između ostalog istakao da se određeni politički činioci nisu odazvali pozivu na dijalog.

- I meni je njih žao, oni moraju da shvate da time ne ruše mene, već institucije ove zemlje, i ruše sebe. Pokazuju ljudima da nisu spremni na razgovor, a na šta ste spremni ako niste. Morate da razgovarate i sa onima koji vam otimaju teritoriju, kako da ne razgovarate sa onim ko drugačije misli. Ako i hoćete da optužite za nešto, dođite i recite to u lice. Ili nemate hrabrosti. Lako je udarati u džak koji ne uzvraća udarac, a nije lako kada je tu neko ko može da odgovori na svaku neistinu - kazao je predsednik.

Vučić kaže da ne treba da budu iznenađeni kada sutra neko drugi ne bude prihvatao dijalog sa njima.