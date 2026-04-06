Sjedinjene Države, Iran i grupa regionalnih posrednika razgovaraju o uslovima potencijalnog 45-dnevnog prekida vatre koji bi mogao dovesti do trajnog okončanja rata, objavio je Aksios u nedelju, pozivajući se na četiri američka, izraelska i regionalna izvora upoznata sa razgovorima. Takođe su rekli da su šanse za dogovor male.

Rojters nije mogao odmah da potvrdi vest, jer Bela kuća i Stejt department SAD nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar.

Prema Aksiosu, posrednici razgovaraju o uslovima dvofaznog sporazuma, pri čemu je prva faza potencijalno 45-dnevno prekid vatre tokom kojeg bi se pregovaralo o trajnom okončanju rata. Druga faza bi bio sporazum o okončanju rata.

Prekid vatre bi takođe mogao biti produžen ako je potrebno dodatno vreme za razgovore.

Američki predsednik Donald Tramp je u nedelju rekao za Volstrit džurnal da je utorak uveče njegov rok da Iran otvori Ormuski moreuz ili će se suočiti sa napadima na kritičnu infrastrukturu.

„Ako ne urade nešto do utorka uveče, neće imati više elektrana i neće imati više mostova“, rekao je Tramp.

Poruka puna psovki

Podsećanja radi, američki predsednik Donald Tramp objavio je poruku punu psovki na društvenim mrežama u kojoj je pretio da će uništiti iranske elektrane i mostove ako Teheran ne ispuni njegov ultimatum do utorka i ponovo ne otvori Ormuski moreuz za sav pomorski saobraćaj.

Ponovio je svoju raniju pretnju da će „osloboditi sav pakao“, ali je američkim medijima rekao da postoji „dobra šansa“ za postizanje dogovora sa Teheranom.

Iran je ismejao njegov ultimatum, odbacujući ga kao „nemoćan, nervozan i glup“.

