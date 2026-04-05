Iranske oružane snage oborile su još jedan transportni avion američke vojske, C-130 Herkules, koji je učestvovao u operaciji spasavanja kopilota prethodno oborenog američkog lovca F-15E, izjavio je danas Ebrahim Zolfagari, portparol glavnog štaba iranske vojne komande Hatam el-Anbija.

Zolfagari je rekao je da je akcija usledila "nakon očajničkih napora američkih snaga da se infiltriraju u centralni Iran i izvuku pilota oborenog američkog lovca", prenosi državna novinska agencija Tasnim.

On je naveo da su u uspešnoj zajedničkoj operaciji učestvovale vazduhoplovne i kopnene snage, dobrovoljačke jedinice Basidž i pripadnici policije, i potvrdio da je uništen veći broj neprijateljskih aviona čime je, kako tvrdi, nanet "još jedan ponižavajući poraz Sjedinjenim Američkim Državama".

SAD i Izrael su započeli 28. februara napade na Iran izazivajući materijalnu štetu i žrtve među civilima. Iran izvodi udare odmazde na izraelskoj teritoriji, kao i na američke vojne objekte širom Bliskog istoka.