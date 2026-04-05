Iranska Islamska revolucionarna garda saopštila je danas da je izvela kombinovani napad raketama i dronovima na američke i izraelske ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), u okviru nastavka vojne operacije.

Islamska revolucionarna garda navela je da su njene pomorske snage u nedelju popodne sprovele veliku operaciju koristeći balističke rakete i borbene dronove, u okviru 97. talasa operacije "Istinsko obećanje 4", navodi iranska televizija Press TV.

Među ključnim metama bio je objekat koji su, prema navodima Teherana, koristili američki komandanti i oficiri u blizini pomorske baze Mohamed al-Ahmad u Kuvajtu, koji je, kako se tvrdi, uništen preciznim udarima.

Prema dostupnim izveštajima, veliki broj ambulantnih vozila u tom području ukazuje na značajne gubitke među protivničkim snagama, tvrdi Press TV.

Napad je usledio nakon subotnjeg udara na američki komandni centar i objekat za obuku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u kojem je, prema navodima, poginulo ili ranjeno 25 osoba.

Iranska garda je takođe saopštila da je izraelski trgovački brod pogođen krstarećom raketom tipa "kadir" u kanalu luke Džebel Ali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i da je brod u plamenu.

Dalje se navodi da iranske pomorske snage od subote sprečavaju prolaz pojedinih plovila kroz Ormuski moreuz, uz obrazloženje da nisu imala dozvolu za tranzit, te su preusmerena na sidrišta.

Prema navodima garde, tankeri i trgovački brodovi u Persijskom zalivu i Omanskom moru moraju da se jave jednoj od stanica iranske mornarice putem međunarodnog kanala 16 na pomorskom radiju kako bi dobili odobrenje za prolaz.

Istovremeno, posadama plovila upućeno je upozorenje da ne podležu "lažnim vestima" koje bi mogle ugroziti njihovu bezbednost.

U okviru operacije, vazduhoplovne snage Revolucionarne garde gađale su i industrijsku zonu povezanu sa izraelskom vojskom u Berševi, kao odgovor na, kako je navedeno, "zločine cionističkog režima".

Tokom jutra, iranske snage izvele su napade i na ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu i Kuvajtu, kao odgovor na vazdušne udare SAD i Izraela na civilne objekte u Iranu.

Revolucionarna garda je poručila da dosadašnji napadi predstavljaju "samo deo odgovora" i upozorila da će, ukoliko se napadi na civilnu infrastrukturu nastave, naredna faza operacije biti intenzivnija i šireg obima.