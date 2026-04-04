Neonacistička organizacija „Baza“, koja je već označena kao teroristička u Evropskoj uniji, više se ne posmatra kao marginalna pojava vezana samo za Sjedinjene Američke Države. Nakon hapšenja u Španiji, ali i u Holandiji, Belgiji i Velikoj Britaniji, sve je jasnije da ova grupa širi svoju mrežu širom Evrope i da ima ambicije mnogo šireg delovanja.

Prema dostupnim podacima, „Baza“, na čijem čelu se nalazi Rinaldo Nazaro – bivši saradnik Pentagona koji se povezuje sa ruskim obaveštajnim strukturama – vidi Sjedinjene Američke Države i Ukrajinu kao ključne operativne tačke za svoje aktivnosti.

Posebnu pažnju izazvala su hapšenja u Španiji, gde su početkom decembra u provinciji Kasteljon uhapšena trojica pripadnika ove grupe. Iako se činilo da je organizacija nakon ranijih akcija FBI nestala iz fokusa javnosti, novi talas aktivnosti na internetu pokazuje da je i dalje aktivna, posebno na teritoriji SAD.

Video-snimci koji su se pojavili prikazuju maskirane muškarce kako u planinskim predelima pucaju iz vatrenog oružja, što dodatno podiže zabrinutost bezbednosnih službi. Na jednom snimku iz Apalačkog planinskog lanca vide se naoružane osobe koje vežbaju gađanje, dok fotografije prikazuju grupu muškaraca sa maskama i oružjem kako drže zastavu organizacije.

U drugim delovima SAD zabeleženi su i snimci pojedinaca koji izvode nacističke pozdrave ili vežbaju rukovanje oružjem, što ukazuje na pokušaje organizovanog delovanja i pripreme.

Analitičari upozoravaju da se ova aktivnost uklapa u širi plan organizacije. U političkom okruženju koje se menja, a gde su resursi FBI preusmereni sa istraga ekstremizma krajnje desnice, čini se da „Baza“ koristi prostor za reorganizaciju i pripreme za, kako otvoreno navodi, oružanu pobunu protiv američke vlade.

Regrutacija novih članova se nastavlja putem komunikacionih kanala povezanih sa Rusijom, a sama organizacija ne krije svoje ciljeve.

- Naš dugoročni strateški cilj je da postignemo nešto slično onome što su Al Kaida i Islamska država postigle u Siriji… Da formiramo organizovanu, naoružanu pobunu, zauzmemo i zadržimo teritoriju. I da uspostavimo belu domovinu koju ćemo mi kontrolisati i upravljati njome – rekao je Nazaro u audio-poruci objavljenoj početkom decembra.

U istom obraćanju, on je naveo da „samo dve tradicionalno bele nacije trenutno imaju sve potrebne uslove – Ukrajina i SAD“, čime je dodatno podigao alarm među stručnjacima.

Analitičar Instituta za strateški dijalog Stiven Rai ocenio je da se radi o ozbiljnoj eskalaciji.

- Nedavne Nazarove izjave predstavljaju uznemirujuću eskalaciju koja se razvija već mesecima – rekao je Rai, dodajući da je vođa grupe ranije govorio samo o Ukrajini kao mestu za napade, ali da sada otvoreno uključuje i Sjedinjene Američke Države.

On je takođe upozorio na pozive za formiranje tzv. „akceleracionih timova“, čiji je cilj destabilizacija društva kroz napade na ključnu infrastrukturu.

Na društvenim mrežama, posebno na ruskoj platformi „Vkontakte“, grupa otvoreno poziva svoje članove na „ciljane napade na ključnu infrastrukturu“, uz tvrdnju da bi takve akcije mogle dovesti do političke destabilizacije države.

Unutar same organizacije, ukrajinska ćelija se posmatra kao primer aktivne pobune, dok se u SAD potencijal vidi u lakom pristupu oružju i geografski zahtevnim terenima.

Istovremeno, evropske bezbednosne službe pojačavaju pritisak na ovu mrežu. Europol i policija u Španiji sproveli su akcije protiv njenih članova, ali nije poznato u kojoj meri su američke vlasti bile uključene u te operacije.

Pojedini izvori tvrde da je FBI u poslednje vreme umanjivao značaj krajnje desničarskog ekstremizma, iako statistike ukazuju da predstavlja jednu od najvećih unutrašnjih bezbednosnih pretnji u SAD.

Ipak, stručnjaci smatraju da bi otvoreni pozivi na nasilje mogli da nateraju vlasti na odlučniju reakciju.

- Davanjem jasnih smernica za nasilne akcije, Nazaro je možda povećao šanse da se protiv grupe pokrene ozbiljna akcija organa reda – ocenio je Rai.

Zbog sumnji u povezanost sa ruskim operacijama sabotaže, „Baza“ je sve više u fokusu međunarodnih bezbednosnih službi. Evropska unija ju je već zvanično označila kao terorističku organizaciju, svrstavajući je u isti rang sa Al Kaidom i Islamskom državom.

Zanimljivo je i da naziv „Al Kaida“ u prevodu znači upravo „baza“, na šta je ranije ukazao i bivši agent FBI Skot Pejn.

Najnovije poruke vođe organizacije ukazuju da bi potencijal za regrutaciju mogao da postoji i u Kanadi i drugim delovima Evrope, što dodatno širi zabrinutost.

Jedan od bivših lidera kanadske ćelije, Patrik Metjuz, već se nalazi u američkom zatvoru zbog planiranja terorističkog napada tokom 2020. godine, čiji je cilj bio izazivanje šire neonacističke pobune.