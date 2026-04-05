Dobitnik Nobelove nagrade za mir Mohamed ElBaradei uputio je hitan apel vladama zemalja Persijskog zaliva, Ujedinjenim nacijama (UN) i svetskim liderima da intervenišu pre isteka ultimatuma koji je američki predsednik Donald Trump postavio Iranu.

U objavama na društvenim mrežama, ElBaradei, bivši direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), upozorio je da bi stav američkog predsednika mogao pretvoriti region u "vatrenu kuglu".

"Molim vas, još jednom, učinite sve što je u vašoj moći pre nego što ovaj ludak pretvori region u vatrenu kuglu", napisao je na platformi X.

Potez ElBaradeija naglašava strahove da bi se situacija mogla pretvoriti u katastrofalan regionalni rat ako diplomatija ne uspe.

Rok do 6. aprila

Tramp je Iranu dao rok do 6. aprila da ili sklopi mirovni sporazum ili ponovo otvori Ormuski moreuz, upozoravajući na teške posledice ako se ne pridržavaju sporazuma.

"Vreme ističe. Još 48 sati pre nego što će se na njih sručiti pakao", napisao je Trump na mreži Truth Social.

Njegove pretnje uključuju gađanje iranskih elektrana, naftnih postrojenja i postrojenja za desalinizaciju, što bi potencijalno moglo da osakati iransku ekonomiju i infrastrukturu.