Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Baker Kalibaf Vaši uputio je poruku američkom predsedniku Donaldu Trampu da njegovi nepromišljeni potezi uvlače Sjedinjene Američke Države u pravi pakao za svaku porodicu.

"Ceo naš region će goreti jer insistirate da sledite Netanjahuove (izraelski premijer Benjamin) naloge. Nemojte se zavaravati: ratnim zločinima nećete ništa da postignete", napsiao je Kalibaf na platformi Iks.

On je istakao da je jedino pravo rešenje poštovanje prava iranskog naroda i okončanje "ove opasne igre".



Tramp je upozorio u subotu da Iranu "ističe vreme" za postizanje dogovora.

"Sećate li se kada sam Iranu dao rok od 10 dana da postigne dogovor ili da otvori Ormuski moreuz", upitao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.



"Vreme ističe – 48 sati pre nego što sav pakao zavlada nad njima. Slava Bogu", napisao je Tramp.

Ranije danas Tramp je izjavio da veruje da može da postigne dogovor sa Iranom do sutra, a da u slučaju da dogovora ne bude, razmatra mogućnost da "preuzme" iransku naftu.