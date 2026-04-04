Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji Bi-Bi-Si navodi da prikazuje iranske snage kako otvaraju vatru na američke helikoptere tokom potrage za pilotom oborenog aviona.

Prema analizi redakcije BBC Verify, autentičnost snimka je potvrđena, a na njemu se vide najmanje tri naoružane osobe koje pucaju ka najmanje dva helikoptera Blek hok. Snimak je geolociran u iranskoj pokrajini Kohgiluje i Bojer Ahmad, a navedene su i tačne koordinate mesta događaja - 30.7885166, 50.700937.

Helikopteri koji se vide na snimku odgovaraju letelicama koje su ranije primećene u susednoj pokrajini Huzestan, gde su učestvovale u operaciji potrage i spasavanja. Bi-Bi-Si navodi da je video dodatno proveravan kako bi se utvrdila njegova aktuelnost i autentičnost, kao i da nisu uočeni znaci montaže niti druge manipulacije.



Oborena dva američka aviona

Podsetimo, dan ranije iranskom vatrom oboren je američki dvosed F-15E, što su potvrdili zvaničnici obe strane. Istovremeno, dvojica američkih zvaničnika saopštila su da se pilot katapultirao iz jurišnog aviona A-10 Vortog, koji se srušio u Kuvajtu nakon što je pogođen iranskom vatrom.

Dva helikoptera Blek hok, uključena u potragu za nestalim pilotom iz prvog oborenog aviona, takođe su se našla pod iranskom vatrom, ali su uspela da napuste vazdušni prostor Irana. Za sada nije poznato koliko su ozbiljne povrede članova posade, dok status i lokacija nestalog člana posade F-15E i dalje nisu javno saopšteni.