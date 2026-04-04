U jeku političke i vojne eskalacije, sukob Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom proširio se i na društvene mreže, gde iranske ambasade vode koordinisanu kampanju satiričnih, ironičnih i oštrih poruka, usmerenih na suprotstavljanje narativima Vašingtona i Tel Aviva, javlja danas Al Džazira.

Kako navodi katarska televizija, iranske diplomatske misije nisu se zadržale na klasičnim odgovorima, već su razvile upečatljiv stil komunikacije koji objedinjuje ironiju i direktne političke poruke.

Tako je ambasada Irana u Južnoj Africi objavila fotografiju sa natpisom "Promena režima uspešno sprovedena, učinimo Ameriku ponovo velikom", aludirajući na retoriku o "promeni režima" u Iranu koju koriste Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Objava je bila praćena fotografijama američkih zvaničnika, uz oznake kojima se sugeriše njihova smena, u poruci da se "promena" zapravo dešava unutar SAD, a ne u Iranu.

U jugoistočnoj Aziji, ambasada Irana na Tajlandu objavila je kratku poruku "Iran nije za početnike", koja nosi i upozoravajući i promotivni ton.

Ambasada Irana u Južnoj Koreji reagovala je oštrije na američke pretnje da će Iran biti "vraćen u kameno doba", poručivši da je Iran "civilizacija koja je postojala pre Sjedinjenih Američkih Država", čime je sukob predstavljen kao istorijski, a ne samo politički.

U Južnoj Africi dodatno je naglašena istorijska dimenzija, pozivanjem na Kirov valjak kao simbol ranih ljudskih prava, uz poruku da Iran "nije samo država, već civilizacija koja je opstala uprkos Aleksandru Velikom i Mongolima".

Ovakav pristup ukazuje, prema ocenama Al Džazire, da Teheran koristi istorijsko nasleđe kao sredstvo propagande, nasuprot zapadnom diskursu koji se fokusira na sankcije i vojne pretnje.

U kampanju su uključeni i politički akteri, pa je ambasada Irana u Rumuniji direktno kritikovala američkog predsednika Donalda Trampa, nazivajući ga "lažovom sa slabim pamćenjem", aludirajući na kontradiktorne izjave.

U istočnoj Evropi, retorika je dodatno pooštrena, pa je ambasada Irana u Finskoj kritikovala evropske zvaničnike, ocenjujući njihove stavove kao podređene Sjedinjenim Američkim Državama.

Istovremeno, drugi nalozi, uključujući ambasadu Irana u Velikoj Britaniji, brzo reaguju na dešavanja na terenu, često uz ironične poruke o obaranju letelica.

Sa druge strane, američki i izraelski nalozi takođe su aktivni, plasirajući poruke namenjene iranskoj javnosti.

Među njima je i nalog "Izrael na persijskom", koji poziva na proteste protiv vlasti u Iranu, kao i video sadržaj čija se autentičnost dovodi u pitanje ili se prikazuje van konteksta.