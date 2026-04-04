Predsednik parlamenta Irana Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da je Islamska Republika dokazala sposobnost da se brani i upozorio da će svaka dalja eskalacija biti dočekana odlučnim odgovorom na američke interese u regionu, uz poruku da je aktuelni sukob "rat Izraela" koji je doveo do bezbednosne nestabilnosti i gubitaka na globalnom nivou.

"Pripremili smo se za ovu konfrontaciju i dokazali svoje kapacitete u odbrani", rekao je Kalibaf za Al Džaziru.

Kalibaf je naveo da je Iran bio primoran da gađa američke baze i interese u regionu kako bi očuvao sopstveni opstanak.

Prema njegovim rečima, svako dalje zaoštravanje tenzija prema Iranu biće dočekano "odlučnim i širokim odgovorom" usmerenim na američke interese u regionu.

On je istakao da je očuvanje bezbednosti regiona u interesu svih država i da je održiva bezbednost prioritet Teherana.

Kalibaf je dodao da zemlje regiona mogu da obezbedie svoje interese putem bilateralnih i multilateralnih bezbednosnih sporazuma, bez stranog mešanja.

On je takođe naglasio da je potrebno da se otklone ključne uzroke nestabilnosti i izgradi bezbednosni sistem bez prisustva Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.