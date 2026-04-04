Izraelsko ratno vazduhoplovstvo pogodilo je u Teheranu objekte protivvazdušne odbrane i skladišta raketa, saopštila je danas izraelska vojska.

U saopštenju se navodi da je među ciljevima u petak bilo nekoliko objekata protivvazdušne odbrane, uključujući jedan koji pripada Korpusu Islamske revolucionarne garde, gde su bile skladištene protivvazdušne rakete, preneo je Tajms of Izrael.

Izraelska vojska tvrdi da je takođe pogodila vojni objekat zadužen za zaštitu lokacija za istraživanje i razvoj oružja, kao i skladište balističkih raketa i objekat za proizvodnju, istraživanje i razvoj oružja.