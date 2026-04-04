Sjedinjene Američke Države razvile su F-22 Raptor i F-35 Lightning II da dominiraju vazdušnim prostorom, ali savremeni rat pokazuje ozbiljna ograničenja ovih letelica.

Glavni problem nije njihova borbena moć, već sposobnost da uopšte stignu do bojišta i ostanu operativni. Savremeni sukobi obeleženi su raketama dugog dometa koje mogu da unište vazduhoplovne baze, što dovodi u pitanje ceo koncept njihovog korišćenja.

Njihov borbeni radijus je oko 1.000 kilometara, zbog čega zavise od baza blizu fronta ili od dopunjavanja goriva u vazduhu. Međutim, i baze i tankeri postaju lake mete, što dodatno smanjuje efikasnost operacija.

Rat u Ukrajini pokazao je da su vazduhoplovne baze među prvim ciljevima napada, što primorava avione na raspršivanje i otežava izvođenje misija.

Zbog toga SAD već razvijaju novu generaciju lovaca kroz program NGAD, koji treba da ima veći domet, bolju otpornost i mogućnost delovanja sa više lokacija.