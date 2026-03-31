Američki državni sekretar Marko Rubio kritikovao je Španiju i druge saveznike NATO-a zbog njihove ograničene podrške u ratu sa Iranom, sugerišući da bi Vašington mogao da preispita savez nakon sukoba.

Rubio je rekao da su Sjedinjene Države utvrdile da je Španija, članica NATO-a koju su obavezne da brane, uskratila Sjedinjenim Državama korišćenje svog vazdušnog prostora i preuzela zasluge za to, prema transkriptu izjave za Al Džaziru koju je njegovo ministarstvo objavilo u ponedeljak.

Takođe je rekao da se Vašington suočio sa otporom korišćenja vojnih baza u Španiji i drugde.

NATO je koristan Sjedinjenim Državama jer im omogućava da stacioniraju trupe i opremu u inostranstvu, rekao je Rubio.

Američki državni sekretar Marko Rubio kritikovao je Španiju i druge saveznike NATO-a zbog njihove ograničene podrške u ratu sa Iranom, sugerišući da bi Vašington mogao da preispita savez nakon sukoba.

Rubio je rekao da su Sjedinjene Države utvrdile da je Španija, članica NATO-a koju su obavezne da brane, uskratila SAD korišćenje svog vazdušnog prostora i hvalila se time, prema transkriptu izjave za Al Džaziru koju je njegovo ministarstvo objavilo u ponedeljak.

Takođe je rekao da se Vašington suočio sa otporom korišćenja vojnih baza u Španiji i drugde.

NATO je koristan Sjedinjenim Državama jer omogućava stacioniranje trupa i opreme u inostranstvu, rekao je Rubio.

- Ali ako je NATO zabrinut samo za odbranu Evrope ako budu napadnute, a zatim nam uskrati pravo da budemo stacionirani kada nam je potrebno, to nije baš dobar aranžman.

- Teško je ostati angažovan i reći da je ovo dobro za Sjedinjene Države. Stoga će sve ovo morati da se preispita, dodao je Rubio, naglašavajući da NATO "ne može biti jednosmerna ulica".

- Nadajmo se da možemo to da popravimo. Imaćemo vremena da se time pozabavimo kasnije.

Španija je zatvorila svoj vazdušni prostor za letove povezane sa ratom u Iranu i ranije je zabranila Sjedinjenim Državama da koriste baze Rota i Moron u Andaluziji za operacije.

Ovim objektima dugo zajednički upravljaju Španija i SAD.

Predsednik SAD Donald Tramp je više puta kritikovao saveznike NATO-a zbog onoga što smatra nedovoljnom podrškom u sukobu.

Član 5. klauzule o međusobnoj odbrani NATO-a ne primenjuje se na rat koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli protiv Irana.