Ovo značajno arheološko otkriće ukazuje na to da je ovo područje bilo rizična pomorska ruta, na kojoj su se kroz istoriju događale brojne brodske nesreće.

Podvodna istraživanja otkrila „zonu brodoloma“

Do otkrića je došlo tokom podvodnih arheoloških istraživanja koje je predvodio Bartoš Kontni, dok je projektom rukovodio Pjotr Javorski. Prema njihovim rečima, ostaci brodova prostiru se na dužini od oko 100 metara, što jasno ukazuje na više brodoloma na istoj lokaciji.

„Reč je o mestu gde su se pomorske nesreće dešavale periodično, što ga čini izuzetno važnim za dalja istraživanja“, istakao je Javorski.

Drevni grad Ptolemais i njegov značaj

Ptolemais, jedan od najvećih antičkih gradova u regionu Kirenajka, uništen je tokom arapskih osvajanja u 7. veku. Danas predstavlja jedno od najvažnijih arheoloških nalazišta u Libiji, bogato ostacima antičke kulture i infrastrukture.

Poljski arheološki tim nastavio je istraživanja 2023. godine, nakon pauze od 13 godina izazvane građanskim ratom u Libiji. Istraživanja se sada sprovode paralelno na kopnu i pod vodom.

Pronađeni amfore, delovi brodova i tragovi antičke luke

Tokom istraživanja, arheolozi su pronašli:

ostatke konstrukcija antičkih brodova

amfore sa mogućim tragovima kristalizovanog vina

bronzani deo rimske vage u obliku ženske glave

stubove i potopljene puteve drevne luke

sonde korišćene za istraživanje morskog dna u antičko doba

Ovi nalazi pružaju dragocene informacije o pomorskoj trgovini i svakodnevnom životu u antičkom periodu.

Zašto je ova lokacija bila opasna za brodove?

„Zona brodoloma“ nalazi se u blizini stenskih formacija koje su verovatno predstavljale veliku opasnost za brodove koji su prilazili iz pravca istoka. Dodatno, rast nivoa Sredozemnog mora i učestali zemljotresi doveli su do erozije obale i potapanja delova antičke luke.

Nova otkrića na kopnu: put ka akropolju i odbrambeni sistem

Paralelno sa podvodnim istraživanjima, arheolozi su na kopnu otkrili ranije nepoznat put koji vodi ka akropolju, smeštenom na oko 300 metara nadmorske visine.

Takođe su identifikovani tragovi mogućih osmatračkih kula, koje su verovatno bile deo odbrambenog sistema grada i služile za rano upozoravanje na pretnje.

25 godina arheoloških istraživanja u Libiji

Ovaj projekat obeležava 25 godina rada poljskih arheologa u Libiji. Stručnjaci ističu da veći deo drevnog grada Ptolemais još uvek nije istražen.

„Praktično čitav grad tek treba da bude otkriven. Pred nama su godine istraživanja koje će obeležiti buduće generacije arheologa“, zaključio je Javorski.

Jedno od najvažnijih podvodnih otkrića u regionu

Otkriće ostataka antičkih brodova kod Ptolemaisa predstavlja značajan doprinos arheologiji i proučavanju pomorske istorije Mediterana. Dalja istraživanja mogla bi doneti nova saznanja o trgovini, brodogradnji i životu u antičkom svetu.

BONUS VIDEO