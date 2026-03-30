"Drago nam je što će ova pošiljka naftnih derivata stići na ostrvo, tačnije — već je stigla", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da prokomentariše vest da su SAD dozvolile ruskom tankeru sa naftom prolaz ka Kubi.

On je istakao da je Rusija razgovarala sa Sjedinjenim Državama o isporuci ruskih naftnih derivata na Kubu.

"Što se tiče američke strane, mogu samo da potvrdim da je ova tema zaista blagovremeno pokrenuta u okviru kontakata sa našim američkim kolegama", naglasio je portparol ruskog predsednika.

Kako kaže, Kuba se našla u teškoj situaciji zbog naftne blokade, na šta Moskva ne može ostati ravnodušna.

"U uslovima izuzetno stroge blokade našim kubanskim prijateljima su potrebni naftni derivati i nafta koji su neophodni za funkcionisanje sistema od vitalnog značaja u zemlji, za proizvodnju električne energije, kao i za pružanje medicinskih i drugih usluga stanovništvu. I, naravno, Rusija smatra svojom dužnošću da se ne drži po strani i da pruži potrebnu pomoć našim kubanskim prijateljima", zaključio je Peskov.

Kuba je danas primila humanitarnu pošiljku nafte iz Rusije, nakon višemesečne američke blokade koja je dovela do ozbiljne nestašice goriva i stalnih nestanaka struje širom ostrva.

Ruski tanker "Anatolij Kolodkin", koji prevozi oko 730.000 barela sirove nafte, stigao je u luku Matanzasa, prenose RIA Novosti.