Rusija je u kontaktu sa Srbijom radi produženja ugovora o gasu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Moskva je bila i spremna je da ostane pouzdani dobavljač energenata na sva svetska tržišta, uključujući evropsko. Posebno smo privrženi našim obavezama prema prijateljskim i bratskim zemljama kao što je Srbija", naglasio je portparol Kremlja.

Peskov je istakao da se kontakti na tu temu sprovode i naveo da će uskoro biti objavljeno saopštenje o kontaktima na najvišem nivou, te je potvrdio da su lideri dveju zemalja danas obavili telefonski razgovor.

Ranije danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, da su imali konstruktivan razgovor o svim pitanjima vezanim za saradnju Srbije i Rusije, kao i da je ugovor o gasu produžen na još tri meseca.