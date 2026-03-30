Osnovni sud u Čačku doneo je presudu kojom je muškarac iz ovog grada N.Đ. proglašen krivim za produženo krivično delo teške krađe i osuđen je na godinu dana zatvora, dok je drugooptuženi M.M. oslobođen optužbi.

- Naime, Sud je utvrdio da je okrivljeni N.Đ. tokom januara i februara 2025. godine, u noćnim satima, provaljivao u prostorije preduzeća UTP „Morava“ u Čačku i iznosio različit alat i opremu. Kako se navodi u dokumentu, iz objekta su odnošene motorne testere, bušilice, brusilice, kablovi i druga oprema, a ukupna vrednost ukradenih stvari procenjena je na više desetina hiljada dinara. Ukradeni predmeti iznošeni su kroz prozor, nakon čega se izvršilac udaljavao sa lica mesta, navodi se u presudi u koju je RINA imala uvid.

Sud je zaključio da je N.Đ. postupao sa direktnim umišljajem, svestan da čini krivično delo i sa namerom da pribavi protivpravnu imovinsku korist.

Sa druge strane, sud nije našao dovoljno dokaza da je drugoptuženi učestvovao u izvršenju krivičnog dela, zbog čega je oslobođen optužbe.

Presuda nije pravosnažna i protiv nje je dozvoljena žalba Apelacionom sudu.

