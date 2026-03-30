ranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) izvela je danas napade na komandne centre, objekte za skladištenje dronova i duge lokacije koje koristi američko i izraelsko vojno osoblje, u okviru novog, 87. talasa operacije "Pravo obećanje".

Kako se navodi u saopštenju IRGC, cilj iranskih napada bilo je pet američkih baza, kao i vojni centri na "okupiranim palestinskim teritorijama", uključujući Haifski zaliv, Kirjat Šmonu, Tel Aviv, Ber Ševu, Dimonu, Al Hardž, Džufer, Viktoriju i druge lokacije, prenosi agencija Tasnim.

U napadima su upotrebljene balističke rakete na tečno i čvrsto gorivo, uključujući Emad, Ćiam i Horamšahr-4, kao i dronovi-samoubice.

Talas napada započet je rano jutros, a i dalje traje.

IRGC u saopštenju navodi da zemlje u Zapadnoj Aziji moraju "ostati budne" u pogledu destabilizujućih akcija američko-izraelske osovine usmerenih na stvaranje nemira i razaranja u regionu.

Portparol iranske jedinice koja koordinira oružane snage Ebrahim Zolfakari ranije danas je izjavio da će ta zemlja gađati kuće američkih i izraelskih "komandanata i političkih zvaničnika u regionu".

Zolfakari, koji je portparol Centralnog štaba Hatam al Anbija, rekao je da je to "mera odmazde" zato što, prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države i Izrael "gađaju stambene kuće iranskih civila u raznim gradovima".

Više desetina iranskih vojnih komandanata i zvaničnika ubijeno je tokom američko-izraelskih vazdušnih udara, uključujući pokojnog iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo prvog dana rata, 28. februara, preosi Tanjug.

