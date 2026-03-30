Priliv hladnog vazduha iz severne Evrope nastaviće da se sliva na Balkansko poluostrvo, a naviše na Hrvatsku početkom sledeće nedelje, sa temperaturama znatno ispod proseka za kraj marta i početak aprila.

Nakon kratkog predaha i mirnijeg vikenda što se tiče vremena, s obzirom da je Hrvatsku pogodilo snažno nevreme, sneg i jak vetar izazvali su brojne probleme u saobraćaju, a u Zagrebu u osnovnim i srednjim školama otkazana je nastava, uskoro dolazi još jedna promena. Crveno upozorenje uveliko je izdato za Hrvatsku koja će biti prva na udaru.

Ponedeljak će, kao i vikend, biti pretežno oblačno, sa povremenom kišom, posebno na istoku, a mogući su i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 14 do 17 stepeni Celzijusa.

U utorak umereno do pretežno oblačno i relativno vetrovito u većini predela. Mestimično kiša, u Dalmaciji i poneki pljusak, moguć izraženiji, a u Planinskoj Hrvatskoj i susnežica i sneg .

Kako prenosi Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ), u većem delu Jadrana bura je u jačanju, prvo u severnom delu, zatim popodne će pod Velebitom biti olujni, a na krajnjem jugu i istočni i južni vetar.

U sredu dolazi nova jaka promena sa jakim vetrom. Prema prognozi DHMZ-a, u utorak i sredu biće oblačno u unutrašnjosti sa kišom mestimično, pre svega na istoku, a u Gorskoj Hrvatskoj takođe sa susnežicom i snegom.

U četvrtak je moguća malo kiše, uglavnom popodne na istoku. Duvaće umeren i jak severni i severoistočni vetar, dok se na Jadranu očekuje jaka i olujna bura sa udarima orkanske snage prvenstveno u podnožju Velebita. U drugom delu četvrtka vetar će blago oslabiti.

Izdata upozorenja, upaljen crveni alarm

Za utorak i sredu izdati su alarmi za skoro celu zemlju. Prema trenutnim prognozama, sreda će takođe doneti opasno vreme u nekim delovima Hrvatske.

Najviši crveni alarm izdat je za područje Kvarnera, gde će duvati olujni vetar, odnosno bura.

"Vreme je veoma opasno i podrazumeva visok nivo rizika po zdravlje, pa čak i životne opasnosti, posebno za pomorce. Postoji i značajan rizik od oštećenja obalne infrastrukture. Budite svesni opasnosti i obratite pažnju i pratite najnovije vremenske izveštaje. Savetujemo javnosti da izbegava putovanja i boravak u blizini ugroženih priobalnih područja. Vrlo je verovatno da trajekti neće ploviti, pa ako putujete, pratite informacije o saobraćaju“, navodi se u upozorenju.

Priliv hladnijeg vazduha iz severne Evrope nastaviće se i početkom sledeće nedelje, sa temperaturama znatno ispod proseka za kraj marta i početak aprila. Hladno vreme će verovatno trajati do kraja prve dekade aprila, nakon čega je moguć povratak "pravog" proleća. Treća martovska bura stiže u utorak. U april ulazimo sa hladnijim vremenom sa jutarnjim mraom. Posle Uskrsa, povratak toplog proleća je sve verovatniji, piše Istramet .

