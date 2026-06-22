Retka druga šansa stiže za četiri horoskopska znaka do kraja juna 2026.

Zvezde se poravnavaju da bi vratile nekoga u vaš život, bilo da je to poslovni partner ili bivša ljubav, tvrde astrolozi.

Astrolog Helena Hator je objasnila da je u poslednjoj nedelji meseca „Venera, planeta ljubavi, u Lavu direktno nasuprot retrogradnom Plutonu, dok je istovremeno u trigonu sa Saturnom“. Ovi tranziti imaju dugoročni uticaj na vaše veze, što dovodi do stabilnosti i prosperiteta. Neko se vraća u vaš život i izvesno je da će u njemu i ostati.

Lav

Ako ste razmišljali o bivšem ili onom ko je otišao iz vašeg života, možda će se vratiti u vaš život ovog meseca, Lave. Romantična energija je posebno jaka kada Mesec uđe u Strelca 26. juna. „To je vaša vatrena kuća romantike“, rekla je Hator, tako da možete očekivati da će vaš ljubavni život dobiti veliki podsticaj.

Sa Venerom koja ulazi u vaš znak 30. juna, imate priliku da ponovo rasplamsate stare veze. Budite smeli i ne bojte se da se pokažete. Vaš društveni kalendar će biti pun ovog leta, i to je upravo ono što vam se sviđa.

Vodolija

Raskidi prijateljstava mogu biti još bolniji od romantičnih raskida. Srećom, ovog meseca imate priliku da se pomirite sa starim prijateljem, Vodolije. Verovatno ste se posvađali u nekom trenutku između 2018. i aprila ove godine. Prema Hator, „sada je vreme kada ćete ih videti kako ponovo ulaze u grupni čet da bi se pomirili“. Mnogo vam je nedostajala ova osoba, zato ne dozvolite da vam ova druga šansa promakne.

Međutim, ako se ne vraća prijateljstvo, obratite pažnju na svoja poslovna partnerstva. Iako možda nije uspelo u prošlosti, svaka nova ponuda mogla bi dovesti do dugoročnog prosperiteta i sreće.

Ovan

Ovaj mesec vam donosi završetak, Ovnovi. Neko iz vaše prošlosti se vraća u vaš život pre nego što se jun završi. „Ovo bi mogao biti stari prijatelj iz detinjstva ili neko koga ste poznavali davno“, rekla je Hator. „Nekako su povezani sa vašom porodicom.“

Ovo je vaša šansa da zalečite staru ranu, ali osoba koja se vraća nije predodređena da dugo ostane u vašoj orbiti. „Vraćaju se da iznesu sva osećanja i samo razjasne situaciju“, objasnio je astrolog. Nakon razgovora sa ovom osobom, možete zatvoriti vrata prošlom poglavlju. Ovo stvara potpuno novi svet mogućnosti.

Škorpija

Propustili ste priliku pre nekog vremena i, vremenom, prihvatili ste da ste propustili svoju šansu. Pa, razmislite ponovo, Škorpije. Pre kraja juna dobijate drugu šansu, verovatno povezanu sa vašom karijerom. Sa Venerom u Lavu, ovo je vreme da napravite smele poteze. Ne dozvolite da vas strah spreči da rizikujete, kao što je to bio slučaj u prošlosti.

Prema rečima astrologa, sada ćete imati mogućnosti koje niste imali ranije, piše Your tango.