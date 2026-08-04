Vučić je to rekao u razgovoru za Prvu televiziju u obnovljenoj kući svoje porodice u Čipuljiću gde je danas ugostio komšije, a prethodno i predsednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, Demokratske narodne partije Crne Gore Milana Kneževića i potpredsednika DNP Miluna Zogovića.

"Niko ne može da nam zabrani da volimo Republiku Srpsku, niko ne može da nam zabrani da budemo sa svojim narodom. I nemojte da zaboravite da i mi moramo da pokažemo poštovanje prema Republici Srpskoj, jer Republika Srpska je ta koja nije dozvolila priznanje Kosova", napomenuo je Vučić.

Vučić je rekao da može delovati kao da se to podrazumeva, ali i upitao zbog čega je u tom slučaju tzv. Kosovo priznala Crna Gora koja ima veći procenat Srba nego Bosna i Hercegovina.

"U Crnoj Gori vam je preko 33, ili oko 33 odsto Srba, ovde je oko 31 odsto Srba. A Crna Gora je to priznala, a Bosna i Hercegovina nije - ne zbog onih u Sarajevu, već zbog Banjaluke, i zbog Republike Srpske. Dakle, imamo mi na čemu da zahvaljujemo Republici Srpskoj, a ne samo da govorimo 'hvala vam na vašoj ljubavi'", rekao je Vučić.

Za zahvalnost Republici Srpskoj Srbija ima, kako je dodao, državnopravne razloge.

"Kao što Republika Srpska normalno ima razloga da zahvali Srbiji koja joj ekonomski, politički i na svaki drugi način pomaže, čak i predstavlja neku vrstu brane ili štita od mogućeg napada na Republiku Srpsku", rekao je Vučić.

Na pitanje da li očekuje da će vlasti u Crnoj Gori, uprkos aktuelnim dešavanjima, stati uz svoj narod i sutra poslati snažnu poruku srpskom narodu stradalom u "Oluji", Vučić je rekao da to ne očekuje.

"Ne. Doći će Milan Knežević, Milan Zogović, ljudi iz Demokratske narodne partije. Oni časno i odgovorno svoj posao obavljaju, u skladu sa onim što su narodu govorili i pre izbora oko podrške svom rodu. Ali ako me pitate za zvaničnu Crnu Goru, pa ne, oni će da podrže akciju Oluja. Sad su oni braća sa Hrvatima, i sad će oni njima da objasne da je to bila jedna fenomenalna akcija, divna akcija...", rekao je Vučić.