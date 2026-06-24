Na pitanje Danice Vučenić o tome da li NPS izlazi na predstojeće izbore, Aleksić kaže da je njihov Glavni odbor doneo tu odluku pre više od mesec dana.

"To se više uopšte ne dovodi u pitanje. Kao što smo učestvovali na lokalnim i svim drugim", rekao je on.

"Dakle, ne može niko da zabrani političkim strankama da učestvuje na izborima", dodao je Aleksić. Izjava dolazi nakon što se front studenata blokadera oglasio zahtevom da stranke ne učestvuju u izbornoj trci, već isključivo podrže njihov front. Nekoliko političkih stranaka se deklarativno izjasnilo u ovom pravcu.

"Ovde nije suština u opoziciji. Ovde je suština u odnosu studentskog pokreta i opozicionih stranaka. Ja sam godinu dana unazad govorio da je najbolje rešenje da se napravi jedna kolona! Da se napravi referendumska atmosfera", ukazao je Aleksić.

"Zašto stalno pominjete tu Vašu ideju kad su studenti jasno rekli: ’Ne može’?", pitala je Vučenić.

"Ja imam pravo kao neko ko učestvuje u političkom životu, kao lider jedne stranke, da iznesem svoj stav. Ja mislim da grešimo, grešimo zato što nismo seli da se dogovorimo", rekao je Aleksić.

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