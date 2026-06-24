Pravu pozadinu plenumaškog pokreta otkrio je blokaderski analitičar Dragomir Anđelković koji je priznao da rektor Vladan Đokić koristi takozvane studente u blokadi za svoje privatne ciljeve, odnosno osnivanje političke partije.

Prema nezvaničnim informacijama, Đokić u tajnosti već pravi plan o formiranju sopstvene partije, ali sa realizacijom čeka da prođu izbori kako ne bi u startu odbio građane.

- Radi na formiranju svoje partije koja ne bi bila lansirana dok ne prođu izbori. Jer onda bi građani bili na neki način oterani od njega. Niko normalan ne misli sada da će mladi ljudi od 20 godina moći da upravljaju zemljom i da donesu spas - poručio je Anđelković.

Anđelković upozorava da se iza domaćih protesta krije ozbiljna geopolitička igra u kojoj su Srbija i Republika Srpska direktne mete Zapada.

- Evroatlantski centri moći gledaju Balkan i vide da su ovde gotovo sve osvojili. Ostala je Srbija i ostala je Republika Srpska, koja blokira i sprečava ulazak Bosne i Hercegovine. Da bi zaokružili svoju potpunu dominaciju na Balkanu, oni nas moraju da slome. Njihovi propagandisti u Srbiji, njihovi eksponenti, pokušavaju da prevare većinu građana. Plan je da uzurpiraju autentični studentski pokret kako bi narodu prodali ono što hoće - ističe Anđelković.

Od građana se traži da glasaju protiv Vučića, za opciju koja je potpuno nejasna dok bi se vlast prepustila ljudima za koje niko ne zna ko su, šta predstavljaju i pod čijim su direktnim uticajem.

- Gledajte, kad kažu sada neće izbori biti za šest meseci već za četiri godine, to ukazuje na prevaru. To ukazuje da mi treba sada da glasamo protiv Vučića za nešto što nam nije jasno šta je. Da bi onda prepustili nekome vlast, a ne znamo ko su ti ljudi i ko na njih utiče, i za četiri godine da imamo normalne izbore. To ne može. Posle izbora nema više studentskog pokreta. Oni koji na leđima studentskog pokreta uđu u parlament, napraviće neku svoju partiju. Prvo, po zakonu, parlament je sastavljen od pojedinaca kojima pripada mandat. Zakonski, oni sami donose odluku. I taj mandat ne pripada ni studentskom pokretu, ni mi plenumima, nego njima - zaključio je Anđelković.

Namera političara Đokića je da preko leđa studenata obezbedi mandate, formira svoju novu političku partiju. Tog trenutka, veza sa studentskim pokretom biće trajno pokidana, a studenti iskorišćeni.