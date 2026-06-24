Petar Bošković, poslanik Zdravka Ponoša juče je u Skupštini sasvim slučajno priznao da nije korišćen zvučni top 15. marta, iako bloakderi mesecima to lažu:

Bošković je u Skupštini rekao:

- I kad smo kod zvučnog topa, da podsetim da zvučni top ima frekvenciju od 170 do 200 decibela, zavisi naravno od modela, a da je ljudsko uho osetljivo i da oseća bol na 120 decibela, a da na 150 decibela pucaju bubne opne, a da ne govorim dalje, imate trajne posledice.” Da li postoji ijedna osoba kojoj su pukle bubne opne? NEMA!

Podsetimo, laž o "zvučnom topu" bio je kao instrument za pokušaj rušenje naše države! Opširnije u POSEBNOJ VESTI.