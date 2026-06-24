Najveća srpska zastava će biti teška skoro tonu, biće široka 10 metara, i duga više od 500 metara. I to nije sve. Brojke su, dakle, impozantne, ali je još dublji utisak, jača odlučnost i volja tima koji je danonoćno u kratkom roku radio na krojenju i šivenju najveće državne zastave, ikada viđene na ovim prostorima.

O izazovima, preprekama ali i zadovoljstvu rada na ovom projektu za Novosti je govorila Sanja Burgić koja je i sama učestvovala u izradi."Za izradu, odnosno šivenje i krojenje najveće zastave Srbije viđene u Srbiji i šire radilo je više desetina ljudi. Oni su svojim pregalačkim danonoćnim radom uz velika odricanja uspeli da iznesu ovaj grandiozan posao. Danima i noćima nije bilo odmora, jer smo imali jasan cilj – do subote završiti poverani posao. Dovoljno govore brojke oko utrošenog materijala. Želim da se zahvalim svim ljudima i kolegama koji su učestvovali u ovom epohalnom projektu. Nije nam, međutim, bilo ništa teško jer smo znali da sve to radimo za našu otadžbinu – za našu državu Srbiju. Hoću da kažem i da je ceo ovaj posao za nas bio čast, zadovoljstvo i privilegija", rekla je za Novosti Sanja Burgić, vođa tima dizajnera, krojača i šnajdera koji su učestvovali u izradi najveće zastave Srbije.

Inače, građani su na skup pozvani da još jednom pokažu da većina naroda želi da sačuva Srbiju.

Državni vrh je ranije u više navrata zahvalio većinskoj Srbiji što su se i do sada stoički borili da sačuvaju našu otadžbinu – državu Srbiju.

Inače, ova zastava biće veća od 50 stanova! OPširnije u POSEBNOJ VESTI. Ona će biti viša od Ajfelove kule, objavili smo ranije.

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