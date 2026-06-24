U objavi, on je pozvao građane na veliki skup:

"Vidimo se 27. juna, u 18 časova, u Beogradu. Srbija pobeđuje!", stoji u objavi.

Prethodno, predsednik Vučić poručio je juče da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojim će moći da zaokruže po pet od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države.

Vučić je u video objavi na Instagramu naveo da je na listiću takođe ostavljen prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe.

Predsednik je najavio da će portal "Ko si bre ti" sledeće nedelje početi sa radom.

On je takođe pokazao kako će izgledati glasački listić na kojem je ispisano 15 tema, od kojih će građani moći da zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi.

"Ja sam ovde dobio sada nešto što je veoma važno. Glasački listić, nije pravi glasački listić za izbore, ali je mnogo važan glasački listić. Svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju ovakav papir gde će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo po pet da zaokruži i da kaže da su mu to najvažnije stvari koje bi želeo od države", kazao je Vučić.

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