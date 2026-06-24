Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je moguće da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić na skupu koji će biti održan u subotu na platou ispred Doma Narodne skupštine izneti naziv liste sa kojom će naprednjaci izaći na izbore.

"Moguće je da će predsednik Vučić na skupu izneti naziv liste s kojom bismo išli na izbore, odnosno nešto više govoriti o izborima", rekao je Vučević za TV Pink.

Dodao je da će skup u subotu ce suštinski predstavljati i najavu svega onoga u šta naprednjaci veruju i za šta se politički zalažu i bore, a tiče se razvoja Srbije. Vučević je rekao i da bi kao običan gradjanin apsolutno došao na ovaj skup, "da bude sa onima koji su sačuvali državu, sa patriotama, ljudima koji nisu bili za to da se izbace deca iz škole".

"I uvek bih bio sa ljudima koji neće izdati Kosovo i Metohiju, koji ne mrze SPC . To je moje osećanje kao patriote", istakao je Vučević.