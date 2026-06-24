Pre nekoliko dana potpuno je pala u vodu laž o "Sarajevo safariju".

Italijanski tužioci koji istražuju navode o takozvanom "Sarajevo safariju", odnosno optužbe da su strani državljani tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćali kako bi pucali na civile tokom opsade Sarajeva, za sada nemaju dokaza da zatraže suđenje protiv osumnjičenih, rekao je izvor upoznat sa istragom, a preneo je Rojters. Opširnije o tome u POSEBNOJ VESTI.

Povodom novih informacija oglasio se i nemački novinar i dugogodišnji dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitunga Mihael Martens. - Iznenađenje, iznenađenje. Rojters javlja da italijansko tužilaštvo trenutno nema dovoljno dokaza da pokrene suđenje u slučaju navodnog „Sarajevo safarija“ (bogati turisti koji iz zabave ubijaju ljude). Naravno da nema. Cela priča je loša šala - napisao je Martens na društvenoj mreži Iks.

A da podsetimo, ambasador i specijalni savetnik američkog državnog sekretara Entonija Blinkena za Havana sindrom Džonatan Mur prošle godine oglasio se povodom navoda o upotrebi zvučnog topa na protestima 15. marta u Beogradu.

On je izjavio s obzirom na to svoje iskustvo, da na osnovu snimaka sa protesta 15. marta u Beogradu zaključuje da nije bilo upotrebljeno sredstvo poput zvučnog topa.

„Nisam bio prisutan 15. marta ovde, ali sam video nekoliko video klipova. Slučajno, bio sam šef Stejt departmenta za pitanje ’Havana sindroma’ u ime bivše državnog sekretara Entonija Blinkena. Nisam naučnik, ni lekar, ali kada sam razgovarao sa svojim kolegama, članovima njihovih porodica koji su tada doživeli napad, ili šta god to tačno bilo, jer se ne zna, oni su rekli da su bili suočeni sa nečim glasnim i reagovali kao što bi to deca uradila - stavili ruke na uši i pokrili ih. U video klipovima sa protesta 15. marta u Beogradu ne vidim takvu prirodnu reakciju. Znači da je bio neki izvor straha ili stresa“, ukazuje Mur.

Ilustruje primerom panike koja može nastati na mestima poput pozorišta, jer kada neko kaže „požar“, kreće panika i svi pokušavaju da izađu...

„Čudna je reakcija na protestu da ljudi beže sa ulice“, primećuje Mur.

Navodeći da ne zna šta tačno poseduje srpska policija, Mur ističe da na osnovu snimaka sa protesta zaključuje da nije upotrebljeno sredstvo poput zvučnog topa.

„Naprotiv, bilo je građana u velikom broju, a sve je prošlo bez nasilja“, dodao je Mur tada, koji je i nekadašnji vršilac dužnosti pomoćnika američkog državnog sekretara i viši saradnik Atlantskog saveta sa velikim iskustvom službovanja na Balkanu.

Govoreći o samim protestima, ne želi, kaže, da kao stranac komentariše unutrašnje stvari u Srbiji, ali kao neko ko je na Balkanu od 1991. godine i prati balkanska pitanja više od tri decenije, konstatuje da su oni dokaz da je Srbija demokratska zemlja.„Građani imaju mogućnost da protestuju, glasaju na izborima. Što se tiče Skupštine, možda će biti novih izbora, ne znam. To zavisi od srpskih vlasti. Što se tiče predsednika Srbije, on je izabran 2022. godine, ogromnom većinom, sa više od 60 odsto glasova, odnosno sa više od 2 miliona građana koji su glasali za njega. Ako su građani iz bilo kog razloga nezadovoljni, imaju pravo demokratskim putem, a ne anarhijom, da promene Skupštinu, predsednika i druge funkcionere. Imaju pravo i na protest. U Srbiji postoji sloboda govora“, rekao je prošle godine Mur.

Dodaje da su demonstranti, posebno 15. marta, došli na skup u velikom broju, te da je veoma ohrabrujuće da su građani, pa i vlast, pre svega policija, profesionalno, mirno reagovali.

„Bilo je mnogo ljudi na ulicama, važno je da nasilja nije bilo“, podvukao je Mur.

Mur je tom prilikom rekao da je za njega upitna korist protesta u budućnosti.

Italijanska novinarka, svedok rata u Jugoslaviji, o aferi "Sarajevo safari" rekla je sličnu stvar i potpuno oborila te laži, opširnije u POSEBNOJ VESTI.