Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izrekla je juče meru udaljenja sa sednice poslanicima Novog lica Srbije Milošu Parandiloviću i Draganu Ninkoviću u narednih 20 dana navodeći da su počinili najgrublji prekršaj Poslovnika sa ciljem da se naplate putni troškovi za Parandilovića, iako 17. juna nije prisustvovao sednici.

Ona je rekla da je nesumnjivo utvrđeno da poslanik Parandilović tog dana nije bio prisutan u Domu Narodne skupštine niti na sednici, te da činjenica da je njegova identifikaciona kartica korišćena tokom sednice ukazuje na grubo kršenje Poslovnika.

Brnabić je na početku sednice, pre nego što su poslanici počeli da postavljaju pitanja, obavestila poslanike, kao i građane o svim informacijama do kojih je, kako je rekla, služba Narodne skupštine Republike Srbije došla u vezi sa nalogom koji im je dala u četvrtak, 18. juna, a odnosi se na zahtev narodnog poslanika Miloša Parandilovića za naknadu putnih troškova na sednici 7. vanrednog zasedanja Narodne skupštine održanoj 17. juna.

Kaže da je 17. juna 2026. godine, u 17.29 sati u pisarnici Narodne skupštine zaveden zahtev narodnog poslanika Miloša Parandilovića za isplatu naknade putnih troškova za dolazak i povratak sopstvenim vozilom za taj dan.

Istakla je da je Parandilović u zahtevu naveo da usled obaveza nije stigao da se upiše u evidenciju prisutnih narodnih poslanika u centralnom holu Narodne skupštine dana 17. juna te moli da bude dodat na spisak prisutnih poslanika radi isplate putnih troškova za navedeni datum.

Kako je dodala, služba Narodne skupštine je uvidom u službenu evidenciju o prisutnosti narodnih poslanika na sednici Narodne skupštine na dan 17. juna, koja se vodi u centralnom holu Doma Narodne skupštine, utvrdila da poslanik Miloš Parandilović nije potpisan, odnosno evidentiran u navedenoj službenoj evidenciji.

Ona je rekla da je uvidom u elektronski sistem za glasanje u velikoj sali za sednice Narodne skupštine skupštinska služba utvrdila da je u elektronskom sistemu identifikaciona kartica Parandilovića navedenog dana prvi put evidentirana, odnosno da je ubačena u poslaničku jedinicu broj 230 koju koristi narodni poslanik Parandilović u 15.05 sati kao da je iz navedene poslaničke jedinice izvađena u 15.06 sati.

Prema njenim rečima, na navedeni dan kartica više nije ubacivana u poslaničke jedinice u velikoj sali, što znači da je za ceo dan 17. juna identifikaciona kartica Parandilovića u poslaničkoj jedinici bila ukupno 1 minut i 21 sekundu.

Takođe je rekla da je služba Narodne skupštine izvršila uvid u snimke video-nadzora i utvrdila da Parandilović nije ulazio u parlament niti izlazio iz njega tog dana.

Prema njenim rečima, služba Narodne skupštine je izvršila uvid u snimak video-nadzora sigurnosne kamere koja snima veliku salu za sednice Narodne skupštine i utvrdila da je identifikaciona kartica narodnog poslanika Parandilovića bila u poslaničkoj jedinici broj 230 koju ovaj narodni poslanik koristi, a da na snimku nema Parandilovića.



Ozbiljna nervoza zbog istrage oko zvučnog topa

Poslanici Skupštine Srbije polemisali su tokom rasprave o setu pravosudnih zakona i o drugim temama poput slučaja „zvučnog topa“ zbog kojeg, kako su naveli poslanici vladajuće koalicije, kod blokadera vlada „ozbiljna nervoza“ povodom istrage koja je pokrenuta. Raspravljalo se i o pismu koje je grupa opozicionih poslanika uputila Briselu povodom navodno različitih verzija teksta seta pravosudnih zakona za Venecijansku komisiju i za poslanike, a predsednica parlamenta Ana Brnabić je odbacila takve tvrdnje i ocenila da su ti opozicioni poslanici „poltroni“ i da je reč o manipulacijama.