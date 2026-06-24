Sve više građana u potrazi je za nekretninama u mirnijim sredinama, a posebno su tražene kuće u blizini reka i prirode. Jedna takva nekretnina oglašena je na prodaju u Bačkom Novom Selu, naselju koje se nalazi na obali Dunava.

Kuća se prodaje preko Fejsbuk grupe "PRODAJA KUCA i PLACEVA NA SELU".

Prema navodima vlasnika, kuća je potpuno čista kada je reč o vlasničkoj dokumentaciji, bez ikakvih tereta i sa urednim vlasništvom 1/1, što budućim kupcima omogućava jednostavniju proceduru kupovine.

Kuća od 85 kvadrata na placu od 4 ara

Nekretnina se prostire na placu površine četiri ara, dok sama kuća ima 85 kvadratnih metara.

Kako je navedeno u oglasu, kuća je odmah useljiva, što predstavlja veliku prednost za kupce koji žele da se usele bez čekanja i dodatnih administrativnih procedura.

Mirno mesto uz Dunav

Bačko Novo Selo nalazi se u opštini Bač i poznato je po blizini Dunava, prirodnom okruženju i mirnom načinu života. Upravo zbog toga ovakve nekretnine privlače pažnju ljudi koji žele da pobegnu od gradske gužve ili traže vikendicu u blizini reke.

Cena 19.500 evra

Vlasnik za ovu nekretninu traži 19.500 evra.

S obzirom na lokaciju, površinu kuće i mogućnost trenutnog useljenja, oglas je privukao pažnju onih koji traže povoljniju nekretninu u Vojvodini.