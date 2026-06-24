Sve više građana u potrazi je za nekretninama u mirnijim sredinama, a posebno su tražene kuće u blizini reka i prirode. Jedna takva nekretnina oglašena je na prodaju u Bačkom Novom Selu, naselju koje se nalazi na obali Dunava.
Kuća se prodaje preko Fejsbuk grupe "PRODAJA KUCA i PLACEVA NA SELU".
Prema navodima vlasnika, kuća je potpuno čista kada je reč o vlasničkoj dokumentaciji, bez ikakvih tereta i sa urednim vlasništvom 1/1, što budućim kupcima omogućava jednostavniju proceduru kupovine.
Kuća od 85 kvadrata na placu od 4 ara
Nekretnina se prostire na placu površine četiri ara, dok sama kuća ima 85 kvadratnih metara.
Kako je navedeno u oglasu, kuća je odmah useljiva, što predstavlja veliku prednost za kupce koji žele da se usele bez čekanja i dodatnih administrativnih procedura.
Mirno mesto uz Dunav
Bačko Novo Selo nalazi se u opštini Bač i poznato je po blizini Dunava, prirodnom okruženju i mirnom načinu života. Upravo zbog toga ovakve nekretnine privlače pažnju ljudi koji žele da pobegnu od gradske gužve ili traže vikendicu u blizini reke.
Cena 19.500 evra
Vlasnik za ovu nekretninu traži 19.500 evra.
S obzirom na lokaciju, površinu kuće i mogućnost trenutnog useljenja, oglas je privukao pažnju onih koji traže povoljniju nekretninu u Vojvodini.
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