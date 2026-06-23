Srbija se nalazi u nimalo lakom položaju, jer zavisi od očuvanja normalnog trgovinskog i ekonomskog režima, uključujući i onaj sa Zapadom, izjavio je za RT Balkan zamenik predsednika Saveta Federacije Rusije Konstantin Kosačov.

Kako je naglasio, utoliko je značajnije što Srbija ne podleže tom pritisku.

"Bez ikakve sumnje, Evropska unija, sledeći NATO, vodi agresivnu, osvajačku politiku širenja, negde pravnog, a negde faktičkog. U toj taktici, koja sve više počinje da liči na strategiju, naravno, prisutna je težnja da se Rusija izoluje tako što će joj biti oduzeti svi njeni tradicionalni saveznici", istakao je ruski senator.

Napomenuo je da se to može videti i u zemljama koje se graniče sa Rusijom, ali i u državama koje čuvaju svoj suverenitet, svoju nezavisnost i svoje ispravno razumevanje naše zajedničke istorije.

"Među njima je, naravno, i Srbija", dodao je.

Kosačov je naglasio da postoje manevri i Rusija ih vidi, prihvata i razume, ali se rukovodi izjavama srpskog rukovodstva da spoljnopolitička strategija ostaje nepromenjena i da je njen cilj očuvanje što je moguće prijateljskijih i dobrosusedskih odnosa sa Rusijom.

"Zbog toga našim srpskim partnerima upućujemo iskrene reči zahvalnosti", poručio je ruski senator.