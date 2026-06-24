Nakon niza ukrajinskih udara na ciljeve unutar Rusije, uključujući Moskvu, naftnu infrastrukturu i vojne objekte, u ruskoj javnosti ponovo se sve češće pominje ime generala Sergeja Surovikina, čoveka kojeg mnogi nazivaju "general Armagedon".

Na društvenim mrežama, posebno na Telegram kanalima bliskim vojnim krugovima, pojavljuju se brojni komentari u kojima se traži njegov povratak na čelo ruskih vojnih operacija.

Zašto ga zovu "general Armagedon"?

Surovikin je taj nadimak stekao zbog strategije intenzivnih raketnih udara na energetsku i vojnu infrastrukturu Ukrajine tokom perioda kada je komandovao ruskim snagama.

Pojedini ruski vojni blogeri smatraju da bi njegov povratak doneo odlučniji odgovor na sve češće ukrajinske napade, posebno nakon pretnji usmerenih ka Krimskom mostu i drugim strateškim objektima.

Karaganov ga vidi kao čoveka za najteže odluke

Ruski politikolog Sergej Karaganov nedavno je izjavio da bi upravo Surovikin mogao da bude čovek koji bi sproveo najteže vojne odluke ukoliko za njih bude postojala politička saglasnost.

On ga je opisao kao komandanta sa "sigurnom rukom", navodeći da trenutno deluje na afričkom kontinentu, ali da se njegovo ime i dalje pominje među mogućim kandidatima za važne vojne funkcije.

Nestao iz javnosti posle pobune Vagnera

Ime Sergeja Surovikina gotovo je nestalo iz medija nakon pobune grupe Vagner u junu 2023. godine.

Tokom pobune uputio je javni apel Jevgeniju Prigožinu da zaustavi marš ka Moskvi i vrati svoje snage u baze. Nakon tih događaja prestao je da se pojavljuje u javnosti, što je pokrenulo brojne spekulacije o njegovoj sudbini.

Kasnije su se pojavile fotografije za koje se tvrdi da prikazuju Surovikina u Africi, gde navodno obavlja specijalne zadatke povezane sa ruskim interesima na tom kontinentu.

Čovek koji je izgradio "Surovikinovu liniju"

Surovikin je tokom rata u Ukrajini ostao poznat i po izgradnji odbrambenog sistema koji je kasnije nazvan "Surovikinova linija".

Reč je o složenom sistemu utvrđenja, rovova i minskih polja koji je imao značajnu ulogu tokom ukrajinske kontraofanzive 2023. godine.

Brojni vojni analitičari na Zapadu ocenjivali su ga kao jednog od najsposobnijih ruskih komandanata, posebno kada je reč o organizaciji složenih vojnih operacija i povlačenju trupa bez velikih gubitaka.

Ko je Sergej Surovikin?

Sergej Vladimirovič Surovikin rođen je 1966. godine. Tokom vojne karijere učestvovao je u ratu u Avganistanu, sukobima u Tadžikistanu, Čečeniji, Siriji i Ukrajini.

Od oktobra 2022. do januara 2023. godine komandovao je svim ruskim snagama angažovanim u Ukrajini, a kasnije je obavljao funkciju zamenika komandanta.

Iako Kremlj i Ministarstvo odbrane Rusije nisu komentarisali glasine o njegovom mogućem povratku, njegovo ime poslednjih nedelja ponovo se sve češće pominje u ruskim medijima i vojnim krugovima.