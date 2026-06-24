Dok Crna Gora redovno oduzima državljanstvo onima koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi, slučaj Sonje Mališić, studentkinje Medicinskog fakulteta u Beogradu i jedne od vođa blokaderskog pokreta, pokazuje potpuno drugačiji pristup.

Sonja je, naime, ćerka Veljka Mališića, vojnog atašea Crne Gore u Sloveniji i bivšeg državnog sekretara u Ministarstvu odbrane Crne Gore. Ona ima dvojno državljanstvo i aktivno učestvuje u blokaderskim rušilačkim aktivnostima u Srbiji. Ipak, umesto sankcija, tišina.

Zašto institucije Crne Gore ne reaguju? Da li je reč o slučajnosti ili o namernoj strategiji? Njeno delovanje protiv legalno izabrane vlasti u Srbiji ne samo da se toleriše, već se upravo ohrabruje.

Ovaj kontrast između strogog odnosa prema Srbima u Crnoj Gori i potpune tolerancije prema onima koji deluju protiv Srbije pokazuje političku dvoličnost i otkriva dublje mehanizme.

Slučaj Sonje Mališić nije izolovan. Кroz diplomatske i porodične veze, u kojima je uključen i bezbednosni sistem Crne Gore, rušilački pokreti u Srbiji dobijaju snagu i vetar u leđa.

Ćutanje Podgorice u ovom kontekstu nije neutralno, ono šalje jasnu poruku da se aktivnosti blokadera ne samo tolerišu već i podržavaju. Upravo zato ovaj slučaj postaje simbol političke nedoslednosti i dokaz da se regionalne strukture i njihovi bezbednosni aparati koriste za destabilizaciju Srbije.

Iako joj je otac crnogorski diplomata, nije joj smetalo da uzme i državljanstvo Srbije isključivo u cilju da studira po privilegovanim uslovima u Beogradu. Upravo zbog tih porodičnih veza, njen angažman u politički osetljivim dešavanjima u Srbiji izazvao je lavinu komentara.

Isto tako, od početka blokada visokoobrazovnih ustanova angažovala se kao član Krovne radne grupe za komunikaciju sa rektorom, a posebno se zauzela da učestvuje u dovođenju i vrbovanju brucoša sa Medicinskog fakulteta na sastanke blokadera u cilju omasovljavanja istih.

Zaključak je nedvosmislen: blokaderski pokret nije spontani bunt studenata, već pažljivo osmišljena mreža koja koristi porodične i diplomatske pozicije svojih članova da bi unela razdor i haos u našu državu. Istorija će ih pamtiti ne po „borbi za ideale“, već po pokušaju da iznutra oslabe temelje Srbije.

Jedna od ključnih blokaderki, zadužena za vrbovanje studenata

Sonja je aktivno učestvovala u radu Plenuma Medicinskog fakulteta, a kao redovni delegat je aktivno učestvovala i na sednicama Velikog sastanka delegata (VSD), ključnog tela koje donosi odluke o pravcu delovanja blokadera u Beogradu gde je donosila odluke i glasala u ime svih blokadera koji učestvuju u radu plenuma pomenutog fakulteta.

Picula hvali plenumaše: Samo tako nastavite!

Dežurni srbomrzac, hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu Tonino Picula, nahvalio je takozvane studente u blokadi.

- Oni su doneli svakako jednu novu dinamiku jer kada je reč o tolikom broju, ne bih više rekao studenata, nego građana koji jasno zahtevaju promene u Srbiji, tada zaista možemo govoriti da je to jedna vrsta izvanrednog stanja, traži načine da se razreši, a u demokratskoj državi poželjno je da se takav nivo unutrašnje napetosti razrešava na izborima. I to je zahtev studenata da se što pre izađe na izbore. Videćemo da li će vlast zadovoljiti taj zahtev - izjavio je Picula.