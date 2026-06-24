Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da se priprema, kako je rekao, za četvrtak, petak, subotu i nedelju, kada će biti veliki i važni dani za našu zemlju i najavio da će građani na skupu „Srbija, jedna porodica” ispred Skupštine Srbije moći da vide robote koji će igrati „moravac“, ali i najdužu zastavu Srbije dugu više od 500 metara.

Na pitanje da li će stvarno humanoidni roboti igrati „moravac“ ispred Skupštine, Vučić je rekao da to ne može još sa stoprocentnom sigurnošću da potvrdi, ali da veruje da hoće.

- Ako bude sve u redu s tim procedurama i čudima, verujem da će biti u redu. Biće zabavno za ljude, biće ogromna vrućina, sad najavljuju 36 stepeni. Prosto mi je teško da poverujem da kad god nešto organizujemo, ili bude najjača moguća kiša ili bude najjača moguća vrućina, ali valjda to tako ide - izjavio je Vučić.

On je potom otkrio i kako će izgledati deo pripremljenog programa.

- Nikada ne može ništa da dođe lako i lagano kao nekim drugima. Ali u svakom slučaju, biće zanimljivo, trajaće kratko i pokazaćemo ljudima mnoge dobre stvari i moći će da vide, ja se nadam, i te robote. Imaćemo jednog mladića koji će da svira harmoniku, koji je fantastično talentovan, jedan od najtalentovanijih u našoj zemlji. I onda će ti roboti da igraju po taktovima te harmonike - navodi predsednik Srbije.

Vučić je napomenuo da će građani ipak moći da vide ono što je mnogo značajnije - kakvi će roboti biti proizvedeni u Srbiji za samo nekoliko nedelja od tog dana.

- I to je ono čime mi treba da se hvalimo. Dakle, da nam zemlja ide napred, da mi proizvodimo nešto, da mi radimo, da ne samo reindustrijalizujemo zemlju već da idemo u robotiku, da idemo u dalju primenu veštačke inteligencije i da hvatamo korak sa najrazvijenijim zemljama sveta. To je ono što je važno - istakao je Vučić.

Na pitanje da li će biti razvijena najduža zastava Srbije u našoj istoriji, koja ima površinu od 4.000 metara kvadratnih i koja je teška oko jedne tone, Vučić je rekao da to ne može sa sigurnošću da kaže, ali da će svakako ta zastava biti znatno veća od one koja je bila na prošlom skupu.

- A videli ste kako je veličanstvena i zaista prelepa bila na prethodnom skupu. Bogami, svaka čast - istakao je Vučić.

Na pitanje koliko ljudi očekuje, Vučić je rekao da će on iste stvari da govori bez obzira da li će da bude 500 ljudi ili na hiljade njih.

- Tako da se spremam da saopštim stvari za sve građane Srbije i da se borim za njih. Pozivam ih da dođu, mislim da smo, ako ništa, zaslužili poštovanje zbog načina borbe, zbog toga što smo pokazivali strpljenje, trpeljivost, zbog toga što smo ćutali na sve njihove uvrede, laži, na sve to nasilje, i ne samo u Novom Sadu i Valjevu, na svakom mestu širom Srbije, i što nismo uzvraćali na isti način. Tamo gde bi se to dogodilo, mi bismo to osudili i reagovali potpuno drugačije od njih zbog toga što smo uz pomoć naroda uspeli da sačuvamo normalnu i pristojnu Srbiju - poručio je Vučić.

Istakao je da predstoje veoma važni izbori koji će biti odsudni i odlučujući za budućnost Srbije.

- Ako ljudi žele da pruže podršku, dobrodošli su. Ko ne može, ko ne želi, opet ništa, hvala. To je to - poručio je prvi čovek Srbije.

Glasanje za 15 važnih tema

Vučić je objavio video-poruku na zvaničnom Instagram nalogu i tom prilikom je pokazao kako će izgledati glasački listić kojim će građani na velikom skupu 27. juna birati prioritete razvoja naše zemlje.

- Dragi narode, ovo je glasački listić, nije pravi glasački listić za izbore, ali je mnogo važan glasački listić. Dana 27. svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju ovakav papir, gde će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo da zaokruži pet i da kaže da su mu to najvažnije stvari koje bi želeo od države. Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, boljeg obrazovanja, do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju i tako dalje - rekao je on.

Dodaje da je sa druge strane ostavljen prostor da svako napiše šta je to što ga muči, da svako iznese svoje primedbe.

- I ja ću sada da iznesem svoje primedbe i očekivanja i od sebe, ali i od drugih, i da kažem šta je to što moramo da promenimo. Koliko tražim da se izborimo protiv bahatosti, šta da uradimo s arogancijom, kako da više brinemo o ljudima. Portal „Ko si bre ti“ sledeće nedelje počinje sa radom i moći ćete da iskoristite priliku da nam ukažete na probleme s bahatim pojedincima u lokalnim sredinama, na republičkom nivou, na gradskom nivou, na svakom drugom nivou - istakao je Vučić.

Svi smo jedna porodica, moramo da budemo ujedinjeni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na smirivanje tenzija i strasti u društvu i poručio da građani treba da pokažu odgovornost, pristojnost i poštovanje pravila jer bez pravila, kako je rekao, nema države, i ponovo odbacio tvrdnje o upotrebi zvučnog topa, pozivajući međunarodne službe da to provere.

- Molim i pozivam na smirivanje tenzija i strasti sa ove strane, rekao bih većinske Srbije. Molim ljude da samo ne radimo isto ono što oni rade. Moramo da pokažemo da smo mudriji, pristojniji i pametniji. Svi smo jedna porodica i moraćemo da budemo zajedno, da budemo ujedinjeni - kazao je predsednik Srbije.

Nastupi Ace Lukasa i Vesne Zmijanac

Kako je najavljeno, na skupu će biti organizovan poseban program za decu, uključujući tu i interaktivne radionice i predstavu „Pepa Prase“. Takođe planiran je i celodnevni muzički program. Nastupiće Aca Lukas, Vesna Zmijanac i druge zvezde, a posetioci će moći da očekuju i goste iznenađenja, kao i brojne poznate ličnosti.