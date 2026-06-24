OVAN

POSAO: Nadređena osoba ima puno poverenje u vaše procene i sposobnosti. Zajedno sa vama pravi poslovne planove. Veruje da vi imate dovoljno energije da ih realizujete.

LJUBAV: Društveno ste aktivni i u potrazi za drugom polovinom. Nažalost, ne uspevate da sretnete osobu koja bi vas emotivno pokrenula. Nedostaje vam da budete u vezi.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Bilo bi dobro da povedete računa o bubrezima i bešici. Problemi mogu da nastanu iznenada, neočekivano i biće potrebna pomoć lekara.

BIK

POSAO: Nezadovoljni ste komunikacijom sa poslovnim partnerima iz inostranstva. Toliko često menjaju planove da ste u ozbiljnom iskušenju da prekinete poslovnu saradnju.

LJUBAV: Emotivno ste zadovoljni. Partner vam pruža sve ono što očekujete u vezi. Potpuno ste posvećeni jedno drugom, a odnos je pun pažnje, nežnosti, emocija i strasti.

ZDRAVLJE: Genitalije su osetljive. Bilo bi dobro da odradite redovnu godišnju kontrolu. Kod žena su mogući uobičajeni problemi vezani za menstrualni sindrom.

BLIZANCI

POSAO: Odličan je dan za komunikaciju sa saradnicima. Dok kolege imaju širu viziju, vi imate jasan plan kako da je realizujete. Dopunjujete jedni druge i saradnja je uspešna.

LJUBAV: Zaljubljeni ste i želite da vreme provedete sa partnerom. On otkazuje sastanak zbog gužve na poslu. Prilično ste razočarani, ali to ne pokazujete javno.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Prija vam lagana fizička aktivnost. Imate utisak da vas opušta. Odlazite u šetnju ili na masažu jer su to stvari koje vam jako prijaju.

RAK

POSAO: Odličan je dan za komunikaciju sa predstavnicima medija i pojavljivanje u javnosti. Ostavljate utisak prilično ozbiljne, odgovorne osobe na čiju reč i znanje može da se računa.

LJUBAV: Komunikacija sa simpatijom je redovna i zanimljiva. Iako niko ne spominje vezu, nadate se da ovo druženje vodi u vezu, a ne da druga strana želi prijateljski odnos.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Vodite računa o ishrani. Izbacujete određene namirnice iz ishrane jer ste čuli da su štetne. Razmišljate da krenete da postite svake nedelje.

LAV

POSAO: Jako vam je stalo do toga da sa saradnicima iz inostranstva uđete u zajednički projekat. Oni ne deluju previše zainteresovano, a vi se još više trudite da ih ubedite.

LJUBAV: Očekuje vas poznanstvo sa osobom koja neočekivano ostavlja izuzetno povoljan prvi utisak. Dopada vam se njena stabilnost i snaga. Deluje vam introvertno.

ZDRAVLJE: Zdravlje generalno nije loše. Jedini problem je vezan za loše raspoloženje. Skloni ste depresiji zbog nezadovoljavajućeg emotivnog života, ali vas neće dugo držati.

DEVICA

POSAO: Nemate želju da se fokusirate na poslovnu sferu. Generalno ste zabrinuti zbog finansija. Očekuje vas neplanirani rashod koji samo pogoršava vaše neraspoloženje.

LJUBAV: Ne zanima vas niti emotivna niti socijalna sfera. Imate utisak da ste u dugovima i problemima do guše. Sve dok ne sredite finansije nema ništa od nove veze i druženja.

ZDRAVLJE: Nervi su vam preosetljivi. Nervozni ste, skloni ispadanju iz takta. Nervoza utiče na apetit: može se desiti ili da ga totalno izgubite ili vam sledi prejedanje na nervoj bazi.

VAGA

POSAO: Oblast posla je odlično prikazana. Posao se normalno razvija, finansije su stabilne. Radite na novim poslovnim planovima. Zadovoljni ste i ništa ne bi menjali.

LJUBAV: Ne uspevate da iskontrolišete sopstvene emocije. Nesigurni ste i ljubomorni. Niste opušteni u vezi i partneru pravite probleme. Partner pokušava da razume vaše ponašanje.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Nema razloga za brinu. Brinete o svemu: zdravoj ishrani i dobrom odmoru. Za vas su ove stvari neophodne da bi se dobro osećali.

ŠKORPIJA

POSAO: U potpunosti ste nezadovoljni poslovnom saradnjom. Konačno prihvatate da se neće promeniti i da uzalud čekate da druga strana koriguje ponašanje. Prekidate saradnju.

LJUBAV: Zadovoljni ste odnosom sa partnerom. Smatrate da ste našli savršenu osobu. Trudite se da što više vremena provedete sami, zajedno. Ne želite da ga delite sa prijateljima.

ZDRAVLJE: Kod muškaraca je osetljiv urogentilani sistem, a kod žena bubrezi. Skloni ste da ne reagujete na vreme i da očekujete da simptomi sami nestanu što se neće desiti.

STRELAC

POSAO: Frustirani ste zbog poslovnih dešavanja. Maksimalno ste fokusirani na obaveze, ali imate utisak da se ne pomerate sa iste tačke. Ne prija vam kada trud ne daje odmah rezultate.

LJUBAV: Zadovoljni ste odnosom sa bračnom partnerkom. Imate dobru komunikaciju, što vam je jako bitno i razumete jedno drugo. Uživate u vremenu provedenom sa porodicom.

ZDRAVLJE: Cirkulacija nije najbolja. Stalno vam je hladno na prstima bez obzira na spoljnu temperaturu i odeću. Imate utisak da ne možete išta da uradite da bi prevazišli problem.

JARAC

POSAO: U isčekivanju ste dobitka. Malo kasni, ali vam je najbitnije da stiže. Prema obavezama imate jako odgovoran stav. Nema nikakvih teškoća niti zastoja na poslu.

LJUBAV: Svesni ste duži period da je veza u krizi. Konačno priznajete sebi da ne postoji mogućnost poboljšanja odnosa jer su vaše emocije nestale. Raskidate vezu.

ZDRAVLJE: Kosti su osetljive, a pokreti kao da nisu artikulisani. Budite pažljivi prilikom hodanja, rekreacije, vežbi. Postoji mogućnost da se sasvim slučajno povredite.

VODOLIJA

POSAO: Maksimalno ste fokusirani na poslovne obaveze. Poslednji atom snage usmeravate u ovu oblast. Problem je što rezultata nema. Zbog toga ste razočarani i nezadovoljni.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo. Druga strana je puna razumevanja, mirna i ima dosta human pogled na svet. Dopada vam se i odlučujete da nastavite kontakt.

ZDRAVLJE: Kosti su prilično osetljive. Mogući su bolovi u leđima, kolenima, zglobovima.U pitanju su dobro poznati, hronični problemi koji vas muče gotovo cele godine.

RIBE

POSAO: Prilično ste ambiciozni. Imate puno energije, samouvereni ste, željni dokazivanja. Posao je odličan način da pokažete svoje sposobnosti. Zadovoljni ste kako posao napreduje.

LJUBAV: Emotivni segment vam je jako bitan, ali trenutno nije zadovoljavajući. Željni ste ljubavi i podrške, a partner deluje prilično nezainteresovano, distancirano i hladno.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Za vas je jako bitno da napravite balans između posla i odmora. Dobro je što na poslu ipak ne izgarate i što imate dovoljno vremena za odmor.