Aleksić nije smeo da zucne niti pomene Aljbina Kurtija, ali je zato kukavički napao Radoičića i naš narod na KiM koji je svakodnevno izložen teroru Prištine.

- Milan Radoičić je srpski heroj koji se suprotstavio i koji je ono što je stekao, stekao pre politike i mogao da živi bilo gde u svetu, a izabrao da živi sa svojim narodom na Kosovu i Metohiji. I izabrao da stane pred taj narod. Ne sa onima sa kojima vi stajete i sa kojima se vidjate po budžacima tamo kad vas puštaju da prodjete, jer njemu ne daju da dodje svojoj kući. Za razliku od vas koji se tamo šetkate sa Kurtijevim poslušnicima, on ne sme da predje tu administrativnu liniju jer mu je ugrožen život ako bi to uradio. E to je razlika izmedju vas dvojice, ključna - zakucao je Jovanov Aleksića.