Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u zajedničkoj specijalnoj emisiji televizija Pink, Prva i Informer, gde je govorio o aferi "zvučni top", optužbama na njegov račun, ekonomskim rezultatima Srbije, planovima države i predstojećim političkim događajima.

Na početku je poručio da vlast nije "pucala na narod", već da je protiv njega vođena kampanja čiji je cilj bio, kako je rekao, dehumanizacija njega i njegove porodice i rušenje Srbije.

- Nisu pucali oni u narod, već su sve vreme pucali u mene. Hteli su da unište Srbiju koja napreduje i da je vrate na stanje pre 2012. godine - rekao je Vučić, dodajući da ga je posebno pogodilo to što je, kako kaže, njegova porodica trpela posledice takvih napada.

Govoreći o aferi "zvučni top", ocenio je da je reč o "najbrutalnijoj laži", navodeći da su strane kompanije, ruske službe i proizvođači opreme odbacili tvrdnje da je takvo sredstvo korišćeno. Dodao je da deo građana koji je prijavljivao zdravstvene tegobe nije bio svestan manipulacije, zbog čega je pozvao tužioce da budu obazrivi.

Vučić je rekao da su dokumenta i materijali koje poseduju nadležni organi pokazali kako se među okupljenima širila panika i da je, prema njegovim rečima, sve bilo unapred pripremano.

Istakao je da ne zamera velikom broju mladih ljudi koji su učestvovali u protestima jer smatra da su verovali da rade nešto dobro za svoju zemlju.

Predsednik je govorio i o ekonomskim rezultatima Srbije, navodeći da je prosečna plata sa 330 evra porasla na više od 1.000 evra, dok su zemlje regiona koje su nekada bile ispred Srbije danas iza nje.

- To mnogima smeta, jer najveća zemlja Zapadnog Balkana ne sme da štrči - rekao je Vučić.

On je naveo da je za lečenje retkih bolesti 2012. godine izdvajano oko milion evra, dok danas država ulaže više od 220 miliona evra godišnje, kao i da je broj dece koja se leče od retkih bolesti značajno povećan. Podsetio je i da je od 2013. izgrađeno više autoputeva nego u prethodnih 67 godina zajedno.

Predsednik je pozvao građane da 28. juna dođu na skup pod zastavom Srbije, naglasivši da ne želi osvetu niti revanšizam, već jedinstvo. Najavio je i predstavljanje velikog paketa mera za penzionere, socijalno ugrožene građane, borce i druge kategorije stanovništva, od kojeg će koristi imati više od dva miliona ljudi.

Posebno je najavio pojeftinjenje pojedinih lekova, kao i predstavljanje novog naoružanja i dronova Vojske Srbije na Vidovdan.

Komentarišući političku scenu, rekao je da studentski blokaderi nemaju program za vođenje države i da pojedine opozicione stranke obmanjuju same sebe istraživanjima javnog mnjenja. Osvrnuo se i na moguće kandidate opozicije, navodeći da će se na izborima, koji bi mogli da budu održani u oktobru ili novembru, videti ko uživa podršku građana.

Govorio je i o međunarodnim temama, ocenjujući kao dobru vest smirivanje tenzija između SAD i Irana, uz ocenu da bi prekid rata u Ukrajini omogućio još brži ekonomski rast Srbije.

Vučić je poručio da će Srbija nastaviti put ka Evropskoj uniji, uz očuvanje tradicionalnih prijateljstava, i izrazio uverenje da će se pokazati da država nikoga nije obmanula.

Prethodno je Više javno tužilaštvo u Beogradu, u okviru druge istrage, došlo do dokumentacije takozvanih plenuma, među kojima se, prema navodima, nalaze i zapisnici o planiranju simulacije upotrebe "zvučnog topa", za koju predsednik tvrdi da je imala za cilj njegovu dehumanizaciju i izazivanje građanskih sukoba u Srbiji.