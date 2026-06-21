Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija za poslednjih 13 godina izgradila više autoputeva i brzih saobraćajnica nego u prethodnih 67 godina, ocenivši da upravo zbog takvih rezultata pojedini pribegavaju, kako je rekao, najtežim lažima.

- Za 67 godina izgradili smo ukupno 596 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica. Od 2013. do danas, za samo 13 godina, izgradili smo 651 kilometar, dakle 55 kilometara više nego za prethodnih 67 godina. Trenutno je u izgradnji još 434 kilometra, a do 2035. godine planirano je još 485 kilometara - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, upravo takvi rezultati objašnjavaju zašto su, kako tvrdi, protivnici Srbije posezali za najtežim optužbama.

- Kada to vidite, onda razumete zašto moraju da kažu "pucao je na narod". Onda razumete zašto moraju da kažu "ubijao je decu u majčinom naručju". Onda razumete zašto sve to moraju da rade. Ne postoji alternativa laži - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je dodao da se Srbija po stopi rasta nalazi među najboljima u Evropi.

- Četvrti smo u Evropi. Ispred nas su Danska, Malta i Poljska, ako se ne varam, i to Poljska za svega 0,1 odsto. Svi ostali su ispod nas - istakao je Vučić.