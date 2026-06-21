Predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da smatra da je lider stranke Srbija centar Zdravko Ponoš bio deo, kako je naveo, najužeg kruga zavere i da je imao zadatak da javnosti predstavi određenu verziju događaja vezanih za protest 15. marta.

Gostujući u specijalnoj emisiji posvećenoj novim saznanjima o aferi „zvučni top“, Šešelj je rekao da je, prema njegovom mišljenju, postojala namera da se izazove stampedo sa teškim posledicama.

- Ponoš je učesnik najužeg kruga zavere. Znao je šta se izvodi i imao je zadatak da objasni narodu njihovu verziju događaja. Što se tiče stampeda, on je sprečen spontano. Oni su hteli da narod trči pravo, a ljudi su se sklonili u stranu, pa su brzo počeli da se vraćaju u centralni deo ulice. Da je krenuo stampedo, najbrži bi pobegli, a oni koji bi se spotakli bili bi pregaženi. Tu je moglo da bude stotinjak mrtvih - rekao je Šešelj.

On smatra da je, kako kaže, srećna okolnost to što organizatori nisu dobro procenili situaciju.

- Oni nisu stručnjaci, stručnjaci su glavni organizatori. Oni su početnici. Ne znaju kako se snalaziti u određenim situacijama. Videli ste da je bilo planirano da do prvog sukoba dođe pred Narodnom skupštinom i da po svaku cenu neko pogine. Tim vodećim blokaderima koji su trebalo da izvedu akciju bilo je stalo da neko pogine, ali da to ne budu oni. Ako su stajali pred masom i dirigovali, onda su bili u najvećoj opasnosti. Zato su se predomislili, nisu izvršili naređenje i najveći deo mase su poveli prema Slaviji - izjavio je Šešelj.