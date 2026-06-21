Traje njihova borba za priznanje nezavisnosti Kosova, ukidanje Republike Srpske, žigosanje Srba kao genocidnog naroda...

Blokaderi koriste svaku priliku da sopstvenu zemlju označe kao krivca za ratove na prostorima bivše Jugoslavije.

​"Nema dileme što se mene tiče i ljudi koje ja poznajem. Glavni i osnovni motiv svih ovih protesta su krvave ruke. Zato što su te krvave ruke krvave od Vukovara, Sarajeva, Dubrovnika, Srebrenice i Kosova. I to je poruka na kojoj mora da se insistira do kraja zato što su ta ta zlodela i taj užas koji su urađeni devedesetih, čega se studenti možda ne sećaju, oni samo mogli da dovedu do ovakvog raspada sistema i kriminala u kom živimo", rekao je blokader u Novom Sadu.