Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom ručku koji je u čast delegacije Srbije priredio predsednik Vlade Gruzije Irakli Kobahidze, što je još jedan izraz posebnog uvažavanja koje Tbilisi pokazuje prema Srbiji.

Vučić je istakao da su razgovori sa gruzijskim premijerom nastavljeni u opuštenijoj i neformalnoj atmosferi, uz upoznavanje sa bogatom gruzijskom gastronomijom i tradicionalnim specijalitetima po kojima je ova zemlja poznata širom sveta.

- Sa premijerom Iraklijem Kobahidzeom nastavio sam razgovore u nešto opuštenijoj i neformalnijoj atmosferi, uz priliku da se upoznam sa bogatom gruzijskom gastronomijom i tradicionalnim specijalitetima po kojima je ova zemlja nadaleko poznata - poručio je predsednik Srbije.

On je zahvalio domaćinima na srdačnom gostoprimstvu i pažnji koju su ukazali delegaciji Srbije tokom zvanične posete.

- Verujem da upravo ovakvi susreti dodatno doprinose međusobnom razumevanju i jačanju prijateljskih veza između Srbije i Gruzije, a radujem se prilici da premijera Kobahidzea uskoro ugostimo u Beogradu - naglasio je Vučić.

Prethodno se predsednik Srbije u zgradi Vlade u Tbilisiju sastao sa premijerom Iraklijem Kobahidzeom, nakon čega je održan sastanak delegacija dve zemlje i zajednička konferencija za medije.

Vučić se potom sastao i sa predsednikom Parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, a u nastavku posete obići će i region Kaheti.

U delegaciji Srbije, koju predvodi predsednik Vučić, nalaze se ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Podsetimo, prvog dana zvanične posete Gruziji, predsednik Srbije sastao se sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, premijerom Iraklijem Kobahidzeom, kao i sa patrijarhom Gruzije Šiom III Katolikosom.

Predsednik Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvanična poseta toj zemlji.