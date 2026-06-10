Roditelji novorođene dece na teritoriji opštine Kovačica, pored postojeće jednokratne novčane pomoći, ubuduće će dobijati i poseban poklon kao dodatni vid podrške porodicama sa bebama, odlučila je opština Kovačica.
Jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu decu u opštini Kovačica ostvaruje majka za svoje dete pod uslovom da ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji opštine Kovačica i da neposredno brine o detetu.
Podnošenje zahteva
Zahtev za ostvarivanje ovog prava podnosi se najkasnije do navršene prve godine života deteta, Odeljenju za društvene delatnosti Opštine Kovačica.
Nakon odobrenja zahteva, roditelji će biti obavešteni o terminu uručenja novčane pomoći i poklona.
Jednoktratna pomoć od 20.000 do 120.000 dinara
Prema važećoj odluci, jednokratna novčana pomoć za novorođeno dete iznosi 20.000 dinara.
Za porodice koje dobiju blizance obezbeđena su dodatna sredstva u iznosu od 50.000 dinara, dok se za rođenje trojki i četvorki isplaćuje dodatnih 80.000 dinara.
Pored toga, za porodice sa trojkama i četvorkama Opština Kovačica obezbeđuje i dodatnu podršku od 120.000 dinara namenjenu nabavci opreme za novorođenčad.
Kako navode iz opštine Kovačica, ova mera ima za cilj pružanje veće podrške roditeljima i unapređenje uslova za brigu o novorođenoj deci na teritoriji ove opštine.
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