Roditelji novorođene dece na teritoriji opštine Kovačica, pored postojeće jednokratne novčane pomoći, ubuduće će dobijati i poseban poklon kao dodatni vid podrške porodicama sa bebama, odlučila je opština Kovačica.

Jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu decu u opštini Kovačica ostvaruje majka za svoje dete pod uslovom da ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji opštine Kovačica i da neposredno brine o detetu.

Podnošenje zahteva

Zahtev za ostvarivanje ovog prava podnosi se najkasnije do navršene prve godine života deteta, Odeljenju za društvene delatnosti Opštine Kovačica.

Nakon odobrenja zahteva, roditelji će biti obavešteni o terminu uručenja novčane pomoći i poklona.

Jednoktratna pomoć od 20.000 do 120.000 dinara

Prema važećoj odluci, jednokratna novčana pomoć za novorođeno dete iznosi 20.000 dinara.

Za porodice koje dobiju blizance obezbeđena su dodatna sredstva u iznosu od 50.000 dinara, dok se za rođenje trojki i četvorki isplaćuje dodatnih 80.000 dinara.

Pored toga, za porodice sa trojkama i četvorkama Opština Kovačica obezbeđuje i dodatnu podršku od 120.000 dinara namenjenu nabavci opreme za novorođenčad.

Kako navode iz opštine Kovačica, ova mera ima za cilj pružanje veće podrške roditeljima i unapređenje uslova za brigu o novorođenoj deci na teritoriji ove opštine.

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