Brnabić je sa delegacijom Koreje razgovarala o mogućnostima za dalje jačanje parlamentarne saradnje i razvoja partnerstva u savremenim oblastima, sa posebnim akcentom na veštačku inteligenciju i kreativne industrije.

Kako je saopšteno iz Skupštine Srbije, sagovornici su istakli obostranu spremnost za unapređenje razmene znanja, iskustava i dobrih praksi, kao i za intenziviranje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.





Nakon sastanka, Brnabić je ocenila da Srbija i Republika Koreja imaju značajan potencijal za produbljivanje saradnje u inovativnim sektorima koji predstavljaju pokretače savremenog ekonomskog i društvenog razvoja.