Na izborima na Kosovu i Metohiji Srpska lista je zabeležila ogroman uspeh - osvojila je rekordnih 42.166 glasova i svih 10 mandata. Sa druge strane, Albanci su nezadovoljni malom izlaznošću i besni su na Aljbina Kurtija, takozvanog premijera u tehničkom mandate, kojeg krive za slab odziv birača u sredinama s albanskim stanovništvom.

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić saopštio je da je ta stranka u sredinama u kojima Srbi čine većinu osvojila svih 10 mandata, ali da se rezultati ponovo „nameštaju” za Nenada Rašića kako bi im „ukrao” jedan mandat u parlamentu.

- Kada su u pitanju glasovi u srpskim sredinama, odnosno opštinama sa srpskom većinom, Srpska lista je osvojila 42.166 glasova, što znači da smo osvojili više glasova nego na prethodnim izborima - izjavio je Simić.

Napomenuo je da se Nenadu Rašiću dodaju glasovu iz albanskih opština u kojima Srbi gotovo da ne žive.

- Velika zahvalnost hrabrom srpskom narodu koji je morao da trpi pritiske, hapšenja, a čelnici naših obrazovnih i zdravstvenih institucija maltretiranje. Srpska lista je u odnosu na Kurtijevog miljenika Nenada Rašića osvojila 13 puta više glasova na prostoru Kosova i Metohije. U Đakovici je Rašić dobio 77 glasova, u Glogovcu 13, u Kačaniku sedam, a u Prizrenu, gde ima 15 do 20 Srba, dobio je 430 glasova. Ponovo se krade mandat srpskog naroda i poklanja onome ko će da klima glavom svemu što će da govori Kurti - poručio je Simić.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Petar Petković čestitao je srpskom narodu i Srpskoj listi na izbornim rezultatima na izborima za skupštinu u Prištini i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva.

- Naglašavam da je u srpskim sredinama Srpska lista osvojila apsolutnu većinu i svih deset poslaničkih mandata, dok je istovremeno na delu Kurtijev izborni inženjering kojim se, po već oprobanom receptu, slugi Rašiću uveliko albanskim glasovima namešta jedan poslanički mandat s namerom da se otme od Srpske liste i srpskog naroda - navodi Petković u saopštenju.

On je dodao da je narod svojim glasovima jasno pokazao da veruje jedino svojoj državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću, i da želi da ga zastupa i predstavlja jedino Srpska lista, što pokazuje i činjenica da je u srpskim sredinama izlaznost bila veća od 50 odsto.

Sa druge strane albanske partije su nezadovoljne lošim rezultatima i za ovaj izborni neuspeh krive Aljbina Kurtija.

Potpredsednica Demokratske partije Kosova Vljora Čitaku ocenila je da je izborni rezultat posledica razočaranja građana vladavinom takozvanog premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija.

- Vlada Aljbina Kurtija proizvela je razočaranje među građanima i stalne krize. Ovo loše upravljanje rezultiralo je ovim izbornim protestom. Neizlazak oko 200.000 birača na izbore jasan je pokazatelj toga - izjavila je ona.

Čitaku je optužila pokret Samoopredeljenje za zloupotrebu javnih resursa i kupovinu glasova, navodeći da su stotine miliona evra raspodeljene radi ostvarivanja izborne koristi.

- Da nije bilo masovne kupovine glasova kroz stotine miliona evra koji su podeljeni, obećanja o zapošljavanju, pretnji državnim službenicima, miliona evra za karte za dijasporu i zloupotrebe državnih resursa, ovaj čovek bi doživeo još dublji politički fijasko - rekla je Čitaku.

Dodala je da niska izlaznost na izborima treba da bude poruka svim političkim partijama.

Dačić: Srpska lista pokazala da je najvažniji faktor Srba na KiM

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je, povodom rezultata koje je Srpska lista postigla na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija, da su to dobre vesti i da je SL time još jednom pokazala da je ubedljivo najjači politički faktor Srba na Kosovu i Metohiji,

Dačić je rekao da je sve uzalud ukoliko srpski narod nema poverenja u svoju državu.

- Sve je uzalud ukoliko nema Srba i ukoliko ne postoji uverenost da ćemo se boriti do kraja za Kosovo i Metohiju. Zato su ovi rezultati bitni. Srpska lista je još jednom pokazala da je ubedljivo najjači, da ne kažem jedini politički faktor Srba na Kosovu i Metohiji - rekao je Dačić.