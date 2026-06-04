Ovakav čin potpuno je ogolio mržnju prema Srbiji, koja je u Crnoj Gori postala u potpunosti prihvatljiva.

Reč je o otvorenom izrazu netrpeljivosti prema Srbima, zamaskiranom u navodni aktivizam. Kada uvrede i mržnja postanu glavno sredstvo političkog delovanja, jasno je da je krajnji cilj ponižavanje i stigmatizacija čitavog jednog naroda.

Avion sa 90 putnika koji su iz Srbije juče doputovali u Crnu Goru izdvojen je na Aerodromu Tivat, a nakon opsežne policijske kontrole letilice i putnika, 87 putnika je vraćeno za Srbiju, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

U saopštenju se navodi da su prikupljeni operativni i obaveštajni podaci koji nedvosmisleno ukazuju da se radi o licima čije bi prisustvo na teritoriji Crne Gore predstavljalo rizik po unutrašnju i nacionalnu bezbednost.

Međutim, ono što zabrinjava jeste to što su pojedini mediji u toku dana dobili lične podatke o putnicima koji su deportovani i kojima je zabranjen ulaz u Crnu Goru.

I ne dešava se sve ovo prvi put.

Na X mreži, na nalogu "Koordinator", podseća se na dešavanja od pre nekoliko godina, za vreme pandemije:

"Nakon sramnog transparenta, jasna je jučerašnja zabrana ulaska Srbima u CG. I nije prvi put. 2020. pred izbore u CG mesecima su koristili pandemiju kao izgovor da Srbima ne dozvole ulazak, čak ni sa negativnim PCR testom. Granice su bile otvorene za građane drugih zemalja."