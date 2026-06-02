Blokaderi na sva zvona šire svoju bezočnu propagadu da je "Srbija u izolaciji i da ceo svet okreće leđa predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću“. Međutim, svarnost ih apsolutno dematuje, jer svi mogu jasno da vide: Ceo svet u Srbiji!

Beograd je danas domaćin Globalne konferencije žena parlamentarki (GCWP). Od država članica Evropske unije učešće su potvrdile delegacije iz 12 država članica: Belgije, Češke, Francuske, Nemačke, Grčke, Mađarske, Letonije, Poljske, Portugalije, Rumunije, Španije i Švedske.



Takođe su zastupljene i druge značajne partnerske države, uključujući Kanadu, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kinu, Japan, Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate i Katar.

Brnabić otvorila konferenciju parlamentarki

Predsednica Narodna skupštine Ana Brnabić otvorila je danas Globalnu konferenciju žena parlamentarki (GCWP) u Beogradu i poručila da je važno obezbediti ravnopravnu zastupljenost žena u procesima donošenja odluka i da treba stvoriti uslove u kojima svaka devojčica ima iste mogućnosti kao svaki dečak.

"Danas govorimo o tome kako da osnažimo žene i omogućimo im da postanu donosioci odluka", rekla je Brnabić je na otvaranju konferencije čiji je domaćin Narodna skupština Republike Srbije, a koja se održava pod okriljem Interparlamentarne unije (IPU).

Navela je da je tema konferencije od velikog značaja i da ona nije važna samo za žene, niti samo za parlamente, već za svako društvo koje teži da bude demokratsko, uspešno, pravedno i pravično.

"Naša odgovornost je da stvorimo uslove u kojima svaka devojčica ima iste mogućnosti kao svaki dečak, da obezbedimo da svaka žena ima priliku da u potpunosti učestvuje u javnom životu, da se njen glas čuje, uvažava i ceni, da se njena stručnost prepoznaje i da njen uspeh ne bude izuzetak, već pravilo", kazala je Brnabić.

Kada se govori o rodnoj ravnopravnosti, dodala je Brnabić, govori se o kvalitetu naših institucija, snazi naše demokratije i o tome da li se koristi potencijal celokupnog društva ili samo jednog njegovog dela.

"Danas smo okruženi stereotipima koji se suviše često prihvataju kao nešto prirodno, a neretko se sa njima i mirimo. Upravo zato smo danas ovde. Želimo da ih konačno ostavimo iza sebe", rekla je Brnabić.

Govoreći o jednoj od tema konferencija, borbi protiv stereotipa, navela je da oni nisu prirodno stanje društva, već obrasci i običaji koje smo nasledili, a, kako ističe, sve što je čovek stvorio, čovek može i da promeni.

"Parlamenti su mesta na kojima se zakoni donose i menjaju. Međutim, oni su mnogo više od toga – to su institucije koje oblikuju naša društva...U Srbiji smo tokom prethodnih godina napravili značajne korake napred", rekla je Brnabić.

Podsetila je da je ona prva žena koja je obavljala funkciju predsednice Vlade Srbije, kao i da 40 odsto poslaničkih mesta u našem parlamentu zauzimaju žene.

"U Narodnoj skupštini imamo četiri potpredsednice. Žene takođe obavljaju neke od ključnih funkcija u izvršnoj vlasti i državnim institucijama. Guvernerka Narodne banke Srbije je žena. Istovremeno, pred nama je još mnogo posla i mnogo prostora za napredak, i toga smo potpuno svesni

Ipak, pokazali smo da su promene moguće, da kada postoji politička volja i svest o značaju ravnopravnosti, koristi od toga ima čitavo društvo", rekla je Brnabić.

Navela je da je uverena da će ova konferencija dodatno produbiti saradnju među parlamentima širom sveta, što, kako kaže, u današnjim geopolitičkim okolnostima i uslovima nije samo poželjno, već i neophodno.

"Parlamenti, kao demokratske institucije, imaju ključnu ulogu u promovisanju jednakih mogućnosti, inkluzivnog donošenja odluka i većeg učešća žena u političkom i javnom životu", navela je Brnabić.

Ona je poručila da ravnopravnost nije cilj sama po sebi, već da je preduslov za bolju demokratiju, bolje institucije i bolje društvo.

"Zato verujem da parlamenti mogu biti snažan pokretač političkih promena. Takođe verujem da zajedno možemo izgraditi društva u kojima će svaka žena, svako dete i svaki čovek imati priliku da ostvari svoj puni potencijal", navela je predsednica Skupštine.

Ona je rekla da konferenciji prisustvuju predstavnici iz 65 zemalja širom sveta: predsednici i potpredsednici parlamenata, narodni poslanici, stručnjaci i predstavnici brojnih međunarodnih organizacija.

Brnabić je zahvalila Birou žena parlamentaraca Interparlamentarne unije na podršci kandidaturi Narodne skupštine Republike Srbije da bude domaćin ove konferencije, kao i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je podržao kandidaturu Narodne skupštine.

Zahvalila je i ministarki državne uprave i lokalne samouoprave Snežani Paunović, koja se zalagala da Beograd postane domaćin ove konferencije.

Podsetila je i da se konferencija održava u godini u kojoj Srbija obeležava 135 godina članstva u Interparlamentarnoj uniji, kao i da je Beograd ponosan što je po treći put domaćin jednog velikog događaja Interparlamentarne unije.

Ona je prisutne pozvala na izložbu Ekspo 2027 koja će biti održana sledeće godine u Beogradu, prenosi Tanjug.