Oglasio se pomoćnik Marka Vidojkovića, osoba koja se predstavlja kao novinar, Nenad Kulačin, koji je za list Danas napisao tekst „Betoniranje ptica“. Suze roni za ptićima ispod platna na Palati Albanija, iako su oni spaseni, konstatuje medijski analitičar Uroš Piper.

To je bio povod da se Piper pozabavi likom i delom autora pomenutog teksta:

– Čovek je rođen 1970. godine. Kada se desila afera „Balkanske ptice“, u kojoj je stradalo 120.000 ptica i za koju niko iz vlasti DOS-a nije odgovarao, imao je 32 godine. Već je dugo radio kao novinar, barem tako pišu mediji. Da li mislite da je napisao jedan tekst o tome? Da li mislite da se oglašavao? Nije, naravno.

Piper dalje pita da li iko misli da se Kulačin oglasio kada je za vreme vlasti DOS-a 500.000 ljudi ostalo bez posla.

– Kada su porodice i deca plakali jer su očevi ostali bez posla, na primer u Minelu, IMT-u ili EI Nišu? Ne, nije. Da li mislite da se oglašavao kada je 1.300 tužilaca i sudija ostalo bez posla u jednom danu, u takozvanoj reformi pravosuđa 2009. godine? Ne, nije, naravno. Kada je 50 ljudi poslato u Hag? Ne, nije, naravno – kaže Piper.

To je, dodaje Piper, suština cele priče:

– On danas piše tekst „Betoniranje ptica“, a kada je stradalo 120.000 ptica nije se oglašavao. Sve se to radi kako bi se dehumanizovala druga strana. Da se dehumanizuje Vučić, da se dehumanizuju ljudi koji su na vlasti, zarad političkih nalogodavaca. To vam je danas lažno novinarstvo. Ali narod sve vidi, građani sve vide i prepoznaju. Odu na internet, pogledaju šta je ko radio i onda im se zahvale na izborima, jednom za svagda.