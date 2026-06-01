Mnogi od nas su imali priliku da vide šta o Srbima i SPC misle blokaderske perjanice u emisiji "Utisak nedelje" kada su upotrebili najgore moguće blasfemije i izneli najgore moguće laži o jednoj od najvećih svetinja u hrišćanstvu Pojasu Presvete Bogorodice.

Neki od blokadera su pokušali da izvrše kontrolu štete su probali da se navodno ograde od tih odvratnih i uvredljivih stavova i to je izazvalo pravi rat u blokaderskom bloku.

To je izazvalo veliki sukob unutar ionako podeljenog bloka.

Tako je na komentare reagovao i nadaleko poznati blokader Nemanja Milošević koji je napisao:

"Ali ovaj Štimac kakvo je to toksično kljuse. Prvo sam mislio da je dobar ali da nema baš previše sreće sa razmišljanjem. Sad znam da nije ni dobar."

Njihova podela je toliko velika da više ni ne kriju koliko se mrze i koliko je njihova navodna zajednička borba imala samo jednu osnovu, a to je borba protiv Srbije.